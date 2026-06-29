Trực tiếp bóng đá Brazil vs Nhật Bản 0h ngày 30/6, kết quả tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số Brazil vs Nhật Bản
Brazil 0 0 Nhật Bản
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản bắt đầu lúc 0h ngày 30/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Brazil vs Nhật Bản mới nhất tại đây.
Thông tin trận đấu Brazil vs Nhật Bản (0h ngày 30/6)
Brazil gặp Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra trên sân vận động NRG ở Houston (bang Texas, Mỹ). Đội thắng trong trận đấu này gặp Bờ Biển Ngà hoặc Na Uy ở vòng 1/8.
Siêu máy tính của Opta nhận định tỷ lệ thắng của Brazil và Nhật Bản tương ứng là 57,3% - 19,7%. kKhả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 23%.
Brazil vào vòng loại trực tiếp với tư cách đội nhất bảng C. Đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti hòa Morocco 1-1 ở trận ra quân, sau đó thắng Haiti và Scotland cùng tỷ số 3-0. Nhật Bản đứng nhì bảng F và chưa thua trận nào tại World Cup 2026. Đội bóng châu Á hòa Hà Lan 2-2, thắng Tunisia 4-0 và hòa Thụy Điển 1-1.
Lịch sử đối đầu vẫn nghiêng hẳn về Brazil. Đội tuyển Nam Mỹ thắng 11 trong 14 lần gặp Nhật Bản, hòa 2 và thua 1. Tuy nhiên, thất bại duy nhất của Brazil trước Nhật Bản lại đến ở lần gặp gần nhất, trận giao hữu tháng 10/2025.
Thống kê đáng chú ý trận Brazil vs Nhật Bản
Brazil thắng 11 trong 14 lần gặp Nhật Bản, hòa 2 và thua 1; thất bại duy nhất là trận giao hữu tháng 10/2025.
Vinicius Junior ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng, có 4 bàn từ 8 cú sút trúng đích tại World Cup 2026. WorldCup 2026
Nhật Bản ghi 7 bàn sau 3 trận, kỷ lục của họ tại một kỳ World Cup.
Ueda có 3 lần góp dấu giày vào bàn thắng.
Brazil bất bại 10 trận World Cup trên đất Mỹ.
Brazil thắng cả 4 trận World Cup trước các đội châu Á.
Brazil ghi bàn ở 12 trong 13 trận World Cup gần nhất.
Link xem trực tiếp Brazil vs Nhật Bản trên VTV
Trận Brazil vs Nhật Bản được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Brazil vs Nhật Bản trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Brazil vs Nhật Bản trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Brazil vs Nhật Bản đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.
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