Nhận định, dự đoán tỷ số Brazil vs Nhật Bản: Khó cản Vinicius

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Brazil vs Nhật Bản diễn ra lúc 0h ngày 30/6 trên sân Houston Stadium, Houston, Mỹ. Opta đánh giá Brazil có 57,3% khả năng thắng trong 90 phút, Nhật Bản là 19,7%, còn khả năng trận đấu phải bước sang hiệp phụ ở mức 23%.

Brazil vào vòng 1/16 với tư cách nhất bảng C. Nhật Bản xếp nhì bảng F, bất bại cả 3 trận và từng thắng Brazil 3-2 trong trận giao hữu gần nhất giữa hai đội.

Thông tin nhanh trận Brazil vs Nhật Bản Thời gian: 0h ngày 30/6. Sân: Houston Stadium, Houston, Mỹ. Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Brazil vs Nhật Bản

Brazil khởi đầu chậm bằng trận hòa Morocco 1-1, sau đó thắng Haiti và Scotland cùng tỷ số 3-0 để kết thúc bảng C với vị trí dẫn đầu. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti không áp đảo toàn diện mà chọn đúng thời điểm tăng tốc để ghi bàn quyết định. Kể từ sau bàn thua sớm ở trận gặp Morocco, Selecao không thủng lưới thêm lần nào ở vòng bảng.

Brazil đấu với Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Nhật Bản từ World Cup 2022 đã ở vị thế đáng gờm hơn nhiều so với trước đây. "Samurai xanh" trở thành đội bóng đủ khả năng đương đầu với các đối thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới, tương xứng với vị trí trong top 20 FIFA. Tại World Cup 2026, họ hòa Hà Lan 2-2, thắng Tunisia 4-0, hòa Thụy Điển 1-1 và đã có 7 bàn, thành tích ghi bàn tốt nhất của Nhật Bản trong một kỳ World Cup.

Trận đấu này có thể được quyết định ở hai biên. Brazil cần Vinicius Junior và Rayan kéo giãn hàng thủ 3 trung vệ của Nhật Bản. Ngược lại, đội bóng châu Á có thể đáp trả bằng tốc độ chuyển trạng thái, các pha phối hợp của Ueda, Maeda và khả năng xử lý giữa tuyến của Kamada.

Phong độ Brazil

Brazil thắng 5 trong 6 trận gần nhất và không thủng lưới 2 trận liền sau giai đoạn phòng ngự thiếu ổn định. Điều tích cực nhất với Ancelotti là bên cạnh Vinicius đang có phong độ cao, họ còn có Matheus Cunha kết hợp rất hiệu quả.

Vinicius có phong độ rất cao. (Ảnh: AP)

Vinicius ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng, thành tích mà trước anh chỉ một số rất ít cầu thủ Brazil từng làm được. Theo Squawka, tiền đạo Real Madrid có 4 bàn từ 8 cú sút trúng đích với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 2,39. Chênh lệch này cho thấy hiệu suất tận dụng cơ hội của Vinicius đang rất cao.

Brazil vẫn cần thận trọng ở 2 biên của hàng phòng ngự. Trận thua Nhật Bản 2-3 hồi tháng 10/2025 cho thấy Selecao có thể gặp rắc rối khi mất bóng ở hành lang ngoài và không kịp bảo vệ khoảng trống sau lưng hậu vệ cánh dâng cao.

Phong độ Nhật Bản

Nhật Bản bất bại 10 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng 3-2 trước Brazil trong trận giao hữu tháng 10/2025. Họ vượt qua vòng bảng với thành tích 7 bàn sau 3 trận, có 10 cầu thủ khác nhau ghi bàn hoặc kiến tạo tại giải.

Nhật Bản từng đánh bại Brazil trong trận giao hữu năm ngoái. (Ảnh: Reuters)

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu duy trì sơ đồ 3-4-2-1 từ năm 2024. Nhật Bản không cầm bóng để phô diễn, mà ưu tiên cự ly đội hình, tốc độ lên bóng và sự linh hoạt của nhóm cầu thủ phía sau Ayase Ueda. Ueda đã có 3 lần góp dấu giày vào bàn thắng, bằng kỷ lục của một cầu thủ Nhật Bản trong một kỳ World Cup.

Vấn đề của họ là chiều sâu đội hình và khả năng duy trì sức chống đỡ trước áp lực. Đại diện của bóng đá châu Á gặp khó khi Hà Lan gây sức ép liên tục. Trong khi đó, Thụy Điển cũng có giai đoạn làm điều tương tự.

Thông tin lực lượng Brazil vs Nhật Bản

Brazil nhiều khả năng chưa có Raphinha. Tiền đạo của Barcelona dính chấn thương gân kheo ở trận gặp Haiti và chưa trở lại tập cùng đội. Ancelotti có thể dùng tiếp bộ 3 Vinicius, Matheus Cunha và Rayan ở hàng công.

Nhật Bản thiếu Takefusa Kubo, còn Ko Itakura và Shuto Machino bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Daizen Maeda ghi bàn trước Thụy Điển nên có thể tiếp tục đá chính cạnh Ayase Ueda.

Đội hình dự kiến Brazil vs Nhật Bản

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Rayan, Paqueta, Vinicius Junior; Matheus Cunha.

Nhật Bản: Zion Suzuki; Seko, Watanabe, Hiroki Ito; Sugawara, Tanaka, Sano, Nakamura; Doan, Maeda; Ueda.

Dự đoán tỷ số Brazil vs Nhật Bản

Dự đoán Brazil - Nhật Bản: Đội nào thắng?

Brazil có lợi thế rõ hơn về chất lượng trong vòng cấm và số cầu thủ có thể tự tạo cơ hội. Tuy nhiên, Nhật Bản đủ tổ chức và tốc độ để khiến trận đấu kéo dài hơn mong muốn của Selecao.

Trận đấu có cơ sở xuất hiện từ 2 đến 3 bàn. Brazil ghi ít nhất 2 bàn ở 5 trong 6 trận gần nhất, còn Nhật Bản đã ghi 7 bàn tại giải và không phải mẫu đội chỉ phòng ngự chờ sai lầm. Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức trung bình khá, nhất là khi Brazil chưa được thử thách nhiều sau trận hòa Morocco.

Nhật Bản có thể tạo ít cơ hội hơn nhưng chất lượng phản công không thấp, đặc biệt nếu Ueda kéo được trung vệ Brazil ra khỏi vị trí. Phạt góc có thể xuất hiện nhiều ở phía Brazil do sức ép biên.

Dự đoán kết quả: Brazil 2-1 Nhật Bản.