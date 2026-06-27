Trốn truy nã quốc tế, người đàn ông nước ngoài 'sa lưới' khi du lịch Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an và Công an phường Sơn Trà bắt giữ thành công đối tượng truy nã quốc tế Zheng Langni (SN 1989).

Zheng Langni - đối tượng trốn truy nã quốc tế bị bắt giữ khi du lịch ở Đà Nẵng. (Ảnh: C.A)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và rà soát địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng xác định Zheng Langni nhập cảnh vào Việt Nam và đang lưu trú trên địa bàn Đà Nẵng.

Ngày 24/6, đơn vị phối hợp Tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự và Công an phường Sơn Trà tiến hành xác minh tại chung cư O.V, phường Sơn Trà. Qua kiểm tra tại phòng 1515, lực lượng chức năng phát hiện một công dân đăng ký lưu trú với mục đích du lịch mang tên Zheng Langni.

Sau khi đối chiếu nhân thân, hộ chiếu và các tài liệu liên quan, Tổ công tác xác định đây chính là đối tượng đang bị truy nã quốc tế. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ thành công đối tượng. Tang vật, tài liệu thu giữ gồm 1 hộ chiếu cùng các giấy tờ tùy thân phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự đã di lý đối tượng về Hà Nội để tiếp tục xử lý, đồng thời chờ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền theo các quy định pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan.

Được biết, hồi giữa tháng 6 vừa qua, khi triển khai đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy xuyên quốc gia giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến tội phạm ma túy.

Cụ thể, hai đối tượng bị Công an Trung Quốc truy nã gồm: Man Jian Xiang (SN 1990, thường trú Sơn Đông, Trung Quốc) và Liu Hong (SN 1986, thường trú Quảng Đông, Trung Quốc).