Người đàn ông 75 tuổi giao cấu với trẻ em bị bắt sau 12 năm trốn truy nã

Ngày 8/5, thông tin từ Công an phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk), đơn vị phối hợp bắt giữ bị can Châu Minh Ngọc (75 tuổi, trú tại phường Đông Hòa).

Châu Minh Ngọc (bên phải) tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, Ngọc bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ) khởi tố về hành vi “Giao cấu với trẻ em” theo khoản 2, Điều 115 Bộ luật Hình sự năm 1999. Trong quá trình điều tra, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 5/1/2015, Công an huyện Đông Hòa ra quyết định truy nã đối với Châu Minh Ngọc.Quá trình truy bắt, lực lượng chức năng xác định Ngọc liên tục thay đổi nơi ở, cắt đứt liên lạc với gia đình để tránh bị phát hiện.

Đến ngày 12/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (nay là Công an tỉnh Đắk Lắk) xác lập chuyên án truy xét đối tượng.

Sau thời gian dài áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện Ngọc đang lẩn trốn tại khu vực trang trại rừng cà phê Phú An, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 6/5/2026, tổ công tác Công an phường Hòa Hiệp phối hợp Công an xã Hiệp Thạnh tổ chức bắt giữ thành công đối tượng khi đang trốn tại đây.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ, đình nã đối với Châu Minh Ngọc để tiếp tục điều tra, xử lý.

Cách đây không lâu, công an tỉnh Tây Ninh cũng bắt giữ được một đối tượng nguy hiểm trốn truy nã nhiều năm.

Ngày 31/1, Công an phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt giữ Lê Châu Hoài Linh (SN 2003), theo quyết định truy nã của cơ quan chức năng.

Thông tin ban đầu, Lê Châu Hoài Linh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 (cũ), TP.HCM khởi tố từ năm 2021 về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại Khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Linh đã rời khỏi nơi cư trú, cắt đứt liên lạc với gia đình, lẩn trốn tại nhiều địa phương nhằm né tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Quá trình xác minh cho thấy đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, sinh hoạt không ổn định, gây khó khăn cho công tác truy tìm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Thanh Điền đã nắm được thông tin về sự xuất hiện của Linh trên địa bàn, từ đó xây dựng phương án tiếp cận, tổ chức lực lượng bắt giữ an toàn, đúng quy định pháp luật.

Sau khi bị bắt, Linh được đưa về trụ sở công an để làm rõ nhân thân, hành vi liên quan và hoàn tất các thủ tục bàn giao theo thẩm quyền.