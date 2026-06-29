Triển lãm Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa mở cửa đón người dân có gì đặc biệt?

Video tổng quan Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. (Nguồn: UBND TP Hà Nội)
Chiều 29/6, Bảo tàng Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Ngay từ đầu giờ chiều, hàng nghìn người đã có mặt tại đây, chờ đến giờ vào tham quan không gian trưng bày quy hoạch vừa được công bố.
Trước đó, sáng cùng ngày, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự tham dự của khoảng 1.200 đại biểu. (Trong ảnh, hàng nghìn người dân đổ về Bảo tàng Hà Nội tham quan triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, chiều 29/6)
Tại Bảo tàng Hà Nội, người dân được tiếp cận hệ thống bản đồ quy hoạch trong không gian triển lãm rộng khoảng 1.200 m², bố trí trên bốn tầng. Ngoài các bản đồ quy hoạch, triển lãm còn giới thiệu nhiều bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu cùng khu vực trình chiếu phim tư liệu bằng công nghệ 3D và hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm.
Theo đồ án được công bố, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và các nghị quyết của Quốc hội. Quy hoạch xác định quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm, phát huy giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đồng thời định hướng phát triển theo các mốc năm 2035, 2045 và tầm nhìn sau năm 2065, hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thành phố toàn cầu với chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc thuộc nhóm dẫn đầu thế giới.
Một trong những khu vực thu hút nhiều người dừng lại nhất là không gian trải nghiệm hệ thống tra cứu quy hoạch. Thông qua màn hình điện tử, khách tham quan có thể tìm kiếm thông tin về các khu vực, đồ án quy hoạch trên địa bàn thành phố.
Ngay từ khu vực sảnh vào, sa bàn Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng trở thành điểm nhấn của triển lãm. Mô hình được cập nhật các nội dung mới của đồ án quy hoạch, giúp người xem có cái nhìn trực quan về định hướng phát triển của Thủ đô trong tương lai.
Không ít người dành thời gian quan sát kỹ sa bàn, chụp ảnh những khu vực mình quan tâm hoặc trao đổi với người thân về các định hướng quy hoạch được giới thiệu.
Ông Trần Danh Bình (70 tuổi, trú tại phường Hồng Hà) cho biết, đây là lần đầu ông tham dự một triển lãm quy hoạch quy mô lớn của thành phố. Theo ông, việc công khai các nội dung quy hoạch giúp người dân dễ hình dung hơn về định hướng phát triển của Hà Nội trong nhiều thập kỷ tới.
"Tôi khá ấn tượng vì thông tin được trình bày trực quan, từ sa bàn đến các bản đồ và hệ thống tra cứu. Người dân có thể tự tìm hiểu khu vực mình sinh sống thay vì chỉ nghe thông tin qua các kênh khác", ông Bình nói.
Ở tầng 4, triển lãm giới thiệu sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D, tái hiện trực quan định hướng phát triển không gian đô thị trong tương lai. Theo quy hoạch, Hà Nội hướng tới trở thành thành phố toàn cầu "Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái", thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.
Đồ án cũng xác định đến năm 2045, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình đô thị lập thể đa tầng, đa lớp và TOD tích hợp.
Ngoài các mô hình và sa bàn, triển lãm còn trưng bày nhiều bản đồ chuyên đề như định hướng xử lý các điểm ngập úng, phát triển hệ thống cấp nước, hiện trạng không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật cùng các phương án phát triển theo từng khu vực và lĩnh vực.
Chị Hà (42 tuổi, trú phường Tây Hồ) cho biết sau khi tham quan, chị đánh giá cao việc thành phố công khai quy hoạch để người dân có thêm thông tin về định hướng phát triển trong tương lai. "Tôi dành khá nhiều thời gian xem các bản đồ và thử tra cứu thông tin trên màn hình điện tử. Cách trưng bày dễ tiếp cận, giúp người dân hiểu rõ hơn những thay đổi sẽ diễn ra trong thời gian tới", chị Hà chia sẻ.
Trước đó, giữa tháng 5, UBND TP Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, với 126 đơn vị hành chính cấp xã (51 phường, 75 xã). Quy mô lập quy hoạch khoảng 3.359,84 km² (335.984 ha).
Theo quy hoạch, dân số Hà Nội đến năm 2035 dự kiến đạt khoảng 14-15 triệu người; đến năm 2045 khoảng 15-16 triệu người và đến năm 2065 khoảng 17-19 triệu người. Giai đoạn đến năm 2085 và xa hơn, thành phố cơ bản giữ ổn định quy mô dân số, khống chế mức tối đa không quá 20 triệu người nhằm đảm bảo mật độ phù hợp.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, ổn định theo không gian phát triển mở, cấu trúc đô thị "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm". Hà Nội tương lai gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực, trong đó lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo.
Giai đoạn 2026-2035, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035 và khoảng 640 tỷ USD vào năm 2045. Tầm nhìn 100 năm (sau 2065), Hà Nội hướng tới trở thành thành phố toàn cầu, đại đô thị "Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái", thuộc nhóm các thủ đô quốc tế có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.
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