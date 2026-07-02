Hai bờ sông Hồng sẽ thay đổi ra sao trong quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm?

Theo đồ án được công bố, quy hoạch Hà Nội được xây dựng theo các giai đoạn đến năm 2035, năm 2045 và tầm nhìn sau năm 2065. Mục tiêu hướng đến là đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thành phố toàn cầu, nằm trong nhóm các thủ đô có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc ở mức cao trên thế giới.