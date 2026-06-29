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118 năm thảm họa Tunguska: Thiên thạch rơi hay cú nổ từ lòng đất? Đúng ngày 30/6/1908, một vụ nổ kinh hoàng tại vùng Tunguska (Siberia) đã làm chấn động toàn cầu, mở đầu cho cuộc tranh luận thế kỷ về nguồn gốc của nó.

1 Yên Nhật hôm nay bằng bao nhiêu tiền Việt? Đồng Yên Nhật được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu, vậy 1 Yên Nhật hôm nay có giá trị bao nhiêu khi quy đổi sang tiền Việt?

Pakistan tấn công dọc biên giới với Afghanistan Pakistan cho biết ít nhất 25 người thiệt mạng trong các cuộc không kích nhằm vào lực lượng vũ trang ở miền Đông Afghanistan.

Nạn nhân được giải cứu sau 86 giờ mắc kẹt trong động đất ở Venezuela Sau 86 giờ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, một người phụ nữ lớn tuổi bang La Guaira, Venezuela may mắn được đội cứu hộ cứu sống và đang điều trị tại bệnh viện.

Video: Toàn cảnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm Hà Nội công bố video tổng quan Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm giới thiệu về không gian, kinh tế - xã hội và tầm nhìn dài hạn trong giai đoạn mới.

Bơ đặc sản từng ‘gây sốt’ nay rớt giá thê thảm Từng là loại trái cây được săn đón với giá ở chợ lên đến 100.000 đồng/kg, hiện bơ 034 lại rơi vào cảnh mất giá chưa từng có.

Chủ tịch FPT cam kết đưa vườn hoa Tây Tựu thành 'triển lãm sống' về công nghệ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình cam kết biến Tây Tựu thành "vườn hoa công nghệ" của Việt Nam và thế giới, quy tụ nhân tài và công nghệ chiến lược.

World Cup 2026: Thị trường béo bở thổi bùng cuộc đua trị giá hàng tỷ USD World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ càng khiến giải đấu trở thành thị trường béo bở cho các nhà đầu tư từ lớn đến nhỏ.

Công an giúp nữ du khách Kazakhstan tìm lại nhiều tài sản, giấy tờ quan trọng Công an phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) giúp nữ du khách người Kazakhstan hành lý với nhiều tài sản, giấy tờ quan trọng.

Giá bạc hôm nay 29/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Giá bạc hôm nay 29/6/2026 ghi nhận xu hướng giảm tại thị trường trong nước và quốc tế.

Link xem trực tiếp Hà Lan vs Morocco 8h ngày 30/6, vòng 1/16 World Cup 2026 Cập nhật link xem trực tiếp Hà Lan vs Morocco: Kênh phát sóng, giờ bóng lăn, thông tin trận đấu và cách xem online tại World Cup 2026.

Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Hà Lan vs Morocco, vòng 1/16 World Cup 2026 Siêu máy tính dự đoán Hà Lan có tỷ lệ thắng cao hơn nhưng khả năng Morocco không thua trong 90 phút cũng không thấp.

Chủ tịch Hà Nội: Quy hoạch chỉ có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình, dự án và những kết quả phát triển cụ thể.

Giá nhà tăng 59% trong 5 năm: Nhiều người trẻ chọn thuê trọ thay vì cố mua nhà Nhiều người trẻ ở Hà Nội ưu tiên thuê trọ thay vì mua nhà, khi giá bất động sản ngày càng vượt xa khả năng chi trả.