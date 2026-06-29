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Xuất bản ngày 29/06/2026 12:24 PM
Cập nhật lúc 01:04 PM ngày 29/06/2026

Video: Toàn cảnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Minh Tuệ
Minh Tuệ
(VTC News) -

Hà Nội công bố video tổng quan Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm giới thiệu về không gian, kinh tế - xã hội và tầm nhìn dài hạn trong giai đoạn mới.

Video tổng quan Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. (Nguồn: UBND TP Hà Nội)

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