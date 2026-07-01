Bức tranh mới của trung tâm Hà Nội theo Quy hoạch tầm nhìn 100 năm

Video tổng quan Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. (Nguồn: UBND TP Hà Nội)
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đặt ra định hướng tái cấu trúc khu vực nội đô lịch sử, đồng thời tổ chức lại không gian trung tâm theo hướng hiện đại hơn nhưng vẫn bảo tồn các giá trị văn hóa, kiến trúc đặc trưng.
Theo quy hoạch, lõi đô thị Hà Nội sẽ được phát triển trong mô hình đô thị đa tầng, đa lớp, kết hợp giữa không gian mặt đất, không gian ngầm và không gian trên cao.
Trong đó, không gian ngầm được định hướng phát triển thành hệ thống nhiều tầng chức năng. Mục tiêu đến năm 2065, công trình ngầm sẽ được phát triển trên hơn 40% diện tích đất đô thị khu vực trung tâm. Khi không gian dưới lòng đất được khai thác, mặt đất sẽ có thêm điều kiện dành cho các công trình văn hóa, tiện ích công cộng, công viên và cây xanh.
Quy hoạch cũng lần đầu định hướng phát triển không gian kinh tế tầm thấp dưới 1.000 m, phục vụ taxi bay, phương tiện eVTOL (cất, hạ cánh thẳng đứng bằng động cơ điện) và drone thông minh.
Tại khu vực trung tâm lịch sử, quy hoạch đặt trọng tâm vào việc tái cấu trúc để giải phóng nguồn lực đất đai và nâng cao chất lượng không gian đô thị. Khu vực hồ Gươm được định hướng tổ chức giao thông theo hướng ưu tiên người đi bộ, đồng thời mở rộng, nâng cấp hệ thống quảng trường.
Đối với khu phố cổ 36 phố phường, quy hoạch xác định tiếp tục bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa và bản sắc Thăng Long - Kẻ Chợ. Không gian mở và không gian ngầm sẽ được kết hợp với các tuyến phố nghề đi bộ, tăng kết nối giữa khu vực Hàng Đào và Đồng Xuân.
Khu phố cũ mang kiến trúc Pháp được định hướng phát triển thành trung tâm tài chính toàn cầu theo mô hình thành phố vườn. Các trục không gian chính tại đây sẽ tập trung phát triển hệ thống văn phòng hạng A, đồng thời bảo tồn các công trình kiến trúc và cảnh quan đặc trưng.
Với khu vực hồ Tây, quy hoạch xác định đây là không gian di sản cảnh quan đặc thù của Hà Nội.
Khu vực này được định hướng trở thành trung tâm văn hóa sáng tạo và du lịch mới của Thủ đô, trong đó Nhà hát Opera Quảng An quy mô quốc tế được xác định là điểm nhấn.
Bên cạnh khu vực nội đô, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là trục phát triển chiến lược của Hà Nội. Không gian này vừa đóng vai trò là khu vực xanh trung tâm, vừa là trục phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị.
Theo định hướng quy hoạch, khu vực ven sông Hồng sẽ hình thành không gian biểu trưng cho Hà Nội văn hiến, bản sắc và sáng tạo, với các công viên tuyến đa tầng, tổ hợp du lịch, giải trí ven sông kết hợp giải pháp trị thủy, bảo đảm thoát lũ và tăng kết nối giữa các trung tâm kinh tế của thành phố.
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