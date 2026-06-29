Hạ tầng bứt tốc, khu Đông Hà Nội rút ngắn khoảng cách với trung tâm

(VTC News) -

Những nhịp kết nối nghìn tỷ

Theo Điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, khu vực phía Đông được xác định là một trong năm vùng đô thị trong mô hình phát triển đa cực, đa trung tâm.

Để hiện thực hóa vai trò là một cực tăng trưởng mới của Hà Nội, khu vực này đang được ưu tiên đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống hạ tầng kết nối. Trong đó, hạ tầng giao thông được xem là nền tảng, tạo động lực cho quá trình chuyển mình của toàn khu vực.

Trong vài năm trở lại đây, khu Đông Hà Nội đang thu hút một làn sóng di cư lớn đến từ các gia đình trẻ. Động lực quan trọng thúc đẩy quá trình này đến từ sự hoàn thiện của hệ thống cầu kết nối, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa khu Đông và khu vực lõi đô thị.

Cầu Vĩnh Tuy 2 đã đi vào hoạt động, cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên đang được gấp rút thi công sẽ giúp giảm đáng kể thời gian di chuyển giữa khu Đông và trung tâm.

Song song với các cây cầu kết nối trung tâm là hệ thống đường vành đai đang được đẩy mạnh đầu tư. Nếu Vành đai 3.5 góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các đại đô thị phía Đông và khu vực nội đô thì Vành đai 4 lại mở ra một hành lang kinh tế liên vùng quy mô lớn, kết nối Hà Nội với các địa phương trọng điểm phía Bắc như Hà Nội - Hưng Yên - Bắc Ninh.

Không dừng lại ở hệ thống đường bộ, khu Đông Hà Nội còn được hưởng lợi từ quy hoạch Sân bay Gia Bình (Bắc Ninh), sân bay quốc tế thứ hai của thủ đô với vốn đầu tư gần 200.000 tỷ đồng, quy mô gần 2.000ha và công suất dự kiến đạt 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Mới đây nhất, vào ngày 22/6, khu Đông Hà Nội còn đón nhận tin vui lớn khi thành phố chính thức khởi công Dự án đường sắt đô thị. Với tổng chiều dài hơn 300km và tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng, đây là dự án metro lớn nhất từ trước tới nay của Hà Nội. Trong đó, tuyến số 8 và số 14 là trục kết nối chiến lược đối với khu Đông.

Tuyến số 8 dài 91km kết nối phía Tây với khu Đông Hà Nội. Tuyến số 14 dài khoảng 32km kết nối Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean City.

Hà Nội dự kiến khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị sáng 22/6. (Nguồn: VnExpress)

Sự cộng hưởng của hệ thống cầu, đường vành đai, sân bay và metro đang từng bước đưa khu vực phía Đông trở thành một trong những tâm điểm kết nối mới của thủ đô, nơi hội tụ dòng cư dân, hoạt động thương mại và các cơ hội phát triển trong tương lai.

Lõi trung tâm phố Đông sầm uất

Hưởng lợi từ làn sóng đầu tư hạ tầng, Ocean City đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm sống, giao thương và dịch vụ mới của khu Đông Hà Nội. Khả năng kết nối ngày càng hoàn thiện không chỉ nâng cao chất lượng sống của cư dân mà còn mở rộng dư địa phát triển cho toàn khu vực.

Nằm tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland thuộc dự án Imperia Ocean City là một trong những phân khu đón nhận trực tiếp sự phát triển chung của khu vực. Không chỉ sở hữu vị trí kết nối thuận tiện trong lòng Ocean City, dự án còn được quy hoạch theo định hướng cân bằng giữa nhịp sống đô thị hiện đại và không gian sinh thái.

Điểm nhấn nổi bật của The Parkland là gần 17ha diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và cảnh quan. Hệ sinh thái này tạo nên môi trường sống thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên, đồng thời tạo lập giá trị sống bền vững cho cộng đồng cư dân.

Thừa hưởng trọn vẹn những lợi thế đó, tòa M3 Prime Garden mới ra mắt thuộc The Parkland tiếp tục phát triển theo định hướng sống xanh kết hợp tiện nghi hiện đại. Nằm tại cửa ngõ sôi động của The Parkland, Prime Garden vừa mang âm hưởng rộn ràng của nhịp sống trẻ đồng thời cũng mở ra những khoảng không gian xanh thư thái, riêng tư.

Cảnh quan xanh với công viên trung tâm rộng 3,6ha là điểm nhấn nổi bật của The Parkland.

Điểm nhấn tại The Parkland là hồ cảnh quan tại công viên trung tâm rộng 3,6ha, cũng là hồ nước lớn nhất tại Ocean City hiện nay. Hệ thống đường dạo bộ, các courtyard nội khu cùng những khu vườn trên cao tạo nên môi trường sống thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên… cũng là điểm cộng thu hút dòng dân cư.

Đây cũng là giá trị ngày càng được tìm kiếm khi nhu cầu về chất lượng sống và sức khỏe tinh thần trở thành ưu tiên của nhiều gia đình trẻ hiện nay.

Bên cạnh lợi thế cảnh quan, Prime Garden còn sở hữu hệ sản phẩm đa dạng từ studio, 1PN+, 2PN, 2PN+, 3PN đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Từ người trẻ độc thân, gia đình trẻ cho tới các gia đình đa thế hệ đều có thể tìm thấy cho mình một sản phẩm phù hợp tại đây.

Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng ưu tiên những sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa đảm bảo sự chủ động về dòng tiền, The Parkland ghi điểm nhờ không gian sống chất lượng cùng chính sách tài chính linh hoạt. Theo đó, khách hàng được hưởng mức lãi suất cố định 0% trong suốt 3 năm đầu.

Trong 2 năm tiếp theo, lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức ưu đãi chỉ từ 6%- 6,8%/năm. Chính sách này giúp người mua nhà giảm bớt gánh nặng tài chính, vững tâm an cư tại một trong những khu vực phát triển năng động nhất của thủ đô Hà Nội.