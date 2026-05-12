Trang bị kỹ năng thương mại điện tử cho thanh niên Việt

Ngày 10/5, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam), Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử (TMĐT) và Công nghệ số - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và TikTok Việt Nam công bố chương trình đào tạo thường xuyên “Chuẩn hóa năng lực nghề nghiệp cho nhà sáng tạo nội dung thương mại số”.

Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), phát biểu tại sự kiện.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao năng lực kinh tế số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam”, hướng tới xây dựng lực lượng nhà sáng tạo nội dung có kiến thức, kỹ năng và hiểu biết pháp lý đầy đủ để tham gia thị trường thương mại điện tử và nền kinh tế số một cách bài bản, bền vững.

SYS Việt Nam cho biết chương trình không chỉ dừng lại ở đào tạo ngắn hạn mà còn hướng tới mô hình “học tập trọn đời” dành cho các nhà sáng tạo nội dung.

Chương trình được thiết kế mở nhằm tạo điều kiện cho đông đảo thanh niên, sinh viên, creator trẻ, người bán hàng online và những người muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh tế số đều có thể tham gia, kể cả những bạn chưa có kinh nghiệm trước đó.

Các học phần sẽ được triển khai theo mô hình kết hợp giữa học trực tuyến và thực hành thực tế, tập trung vào kỹ năng xây dựng kênh, livestream bán hàng, sáng tạo nội dung, vận hành thương mại điện tử và kiến thức pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Học viên sau khi hoàn thành chương trình không chỉ được xác nhận hoàn thành đào tạo mà còn tiếp tục tham gia hệ sinh thái hỗ trợ học tập thường xuyên, được cập nhật các chính sách mới từ cơ quan quản lý Nhà nước và nền tảng TikTok nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khởi nghiệp kinh tế số.

“Việc phát triển lực lượng nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp trẻ trong nền kinh tế số không chỉ tạo cơ hội việc làm cho thanh niên mà còn góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2030”, ông Nguyễn Lâm Thanh - đại diện TikTok Việt Nam nhấn mạnh.

Các bạn trẻ có thể tiếp cận chương trình thông qua nhiều hình thức như đăng ký trực tiếp tại các chương trình do SYS Việt Nam, Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDx) thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công thương hoặc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các bạn trẻ cũng có thể đăng kí khi tham gia các workshop và hoạt động thuộc TikTok Uni Tour tại các trường đại học, hoặc đăng ký online qua hệ thống tuyển sinh và truyền thông của chương trình.

Theo bà Lại Việt Anh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) - việc hỗ trợ thanh niên tiếp cận kỹ năng kinh doanh số, kỹ năng sáng tạo nội dung và các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng số có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển nguồn nhân lực số quốc gia.

Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.