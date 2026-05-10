PTIT tăng tốc đào tạo game và công nghiệp văn hóa số đón nhu cầu nhân lực

(VTC News) -

Trong bối cảnh ngành game Việt Nam tăng trưởng mạnh và nhu cầu nhân lực chất lượng cao ngày càng lớn, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) mang tới Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026 nhiều hoạt động về đào tạo, nghiên cứu và hợp tác doanh nghiệp nhằm hoàn thiện hệ sinh thái nhân lực cho ngành công nghiệp sáng tạo.

Tại sự kiện, PTIT tham gia các hội thảo, diễn đàn chuyên môn, đồng thời giới thiệu hai chương trình đào tạo đại học mới dự kiến tuyển sinh từ năm 2026 gồm Thiết kế đồ họa Game và Công nghệ Công nghiệp văn hóa số (định hướng điện ảnh).

Lễ ra mắt chương trình đào tạo về game mới của PTIT tại Vietnam GameVerse 2026. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Một trong những điểm nhấn của học viện tại Diễn đàn Game Việt Nam là tham luận “Xây dựng hệ sinh thái đào tạo Game: Động lực phát triển công nghiệp văn hoá Việt Nam” của TS. Cao Minh Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDiT.

TS. Cao Minh Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDiT. (Ảnh: PTIT)

Theo ông Thắng, nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng hàng đầu để ngành game Việt Nam có thể phát triển bền vững và cạnh tranh quốc tế.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News, TS. Cao Minh Thắng nhận đinh: “Ngành game Việt Nam trong những năm qua đã có sự bứt tốc có thể nói là thần kỳ. Tuy nhiên, ở trước mắt chúng ta vẫn còn nhiều cột mốc và tượng đài để vượt qua”.

Đại diện PTIT cho rằng để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, cần hình thành hệ sinh thái đào tạo toàn diện, nơi nhà trường và doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, triển khai thực hành, nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp. Theo định hướng này, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn tham gia trực tiếp vào các dự án thực tế cùng doanh nghiệp.

Tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, một số sản phẩm game do giảng viên và sinh viên của trường phát triển đã đạt hơn 500.000 lượt tải và doanh thu vượt 200.000 USD trên các kho ứng dụng.

Sinh viên ngành game của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Sau chương trình Thiết kế và Phát triển Game ra mắt năm 2024, PTIT tiếp tục mở rộng đào tạo với hai chương trình mới nhằm hoàn thiện hệ sinh thái nhân lực cho ngành game.

Trong đó, chương trình Thiết kế đồ họa Game (Game Art) tập trung đào tạo nhân lực có tư duy sáng tạo, năng lực mỹ thuật số và khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại để thiết kế hình ảnh, nhân vật, môi trường và hiệu ứng hình ảnh cho game.

Trong khi đó, chương trình Công nghệ Công nghiệp văn hóa số (định hướng điện ảnh) hướng tới đào tạo nhân lực về ngôn ngữ hình ảnh, công nghệ điện ảnh số và ứng dụng các công nghệ như Motion Capture (ghi hình chuyển động thực ứng dụng cho 2D/3D) hay Virtual Production (phim trường ảo) cho các sản phẩm số.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (thứ 3 từ bên phải) - cùng đại diện PTIT, lãnh đạo doanh nghiệp về game tại khu giới thiệu của học viện. (Ảnh: PTIT)

“Chúng ta cần có một làn sóng mới của những con người trẻ trung, sáng tạo, dám nghĩ lớn, dám làm lớn để nâng tầm game Việt Nam”, TS. Cao Minh Thắng nhấn mạnh.

Tại sự kiện, PTIT cũng công bố hợp tác chiến lược với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Virtuos Việt Nam và AmoBear Việt Nam nhằm tăng cường kết nối đào tạo với doanh nghiệp và môi trường thực tiễn.

“Tầm nhìn của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là trở thành trường đại học số 1 về đào tạo game tại Đông Nam Á và top 100 ở châu Á”, ông Thắng cho biết.