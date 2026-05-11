Công nghệ 11/5: Cắt giảm chi phí, Samsung thử màn hình BOE cho Galaxy S27

(VTC News) -

Samsung cân nhắc dùng màn hình BOE cho Galaxy S27

Samsung đang tìm cách giảm chi phí linh kiện cho Galaxy S27 trong bối cảnh khủng hoảng DRAM kéo dài. Một trong những giải pháp là áp dụng chiến lược "dual-sourcing" cho màn hình, kết hợp giữa tấm nền do Samsung sản xuất và nguồn cung từ đối tác bên ngoài.

Mẫu concept Galaxy S với màn hình OLED. (Nguồn: Wccftech)

Theo thông tin từ ZDNet Korea, BOE - nhà sản xuất Trung Quốc vốn từng tham gia chuỗi cung ứng của Apple - đang được Samsung nhắm đến. Tuy nhiên, BOE nhiều lần gặp vấn đề về chất lượng và sản lượng, khiến khả năng hợp tác lâu dài vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu thỏa thuận thành công, Galaxy S27 có thể xuất hiện với sự khác biệt về chất lượng màn hình giữa các phiên bản.

Samsung từng chấp nhận màn hình TCL CSOT cho dòng Galaxy A57 nhằm tiết kiệm chi phí. Nhưng với Galaxy S27 - sản phẩm cao cấp - hãng sẽ phải đặt ra tiêu chuẩn khắt khe hơn để tránh ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu.

Liquid Glass tiếp tục hiện diện trên macOS 27

Apple sẽ không loại bỏ giao diện Liquid Glass trong macOS 27 mà thay vào đó sẽ tinh chỉnh để cải thiện trải nghiệm. Theo báo cáo, bản cập nhật chủ yếu tập trung vào việc nâng cao khả năng đọc, đặc biệt ở các hiệu ứng trong suốt và bóng đổ vốn gây tranh cãi.

Giao diện Liquid Glass với hiệu ứng trong suốt trên macOS. (Nguồn: Bloomberg)

Những thay đổi này được xem là bước đi quen thuộc của Apple sau mỗi lần đại tu giao diện. Tương tự như cách hãng từng điều chỉnh Aqua trên Mac OS X hay làm rõ thiết kế phẳng của iOS 7, Liquid Glass cũng sẽ được tinh chỉnh dần để đạt sự cân bằng giữa thẩm mỹ và tính tiện dụng.

Ngoài ra, Safari trên macOS 27 được kỳ vọng sẽ có tính năng tự động sắp xếp tab bằng AI, giống như các trình duyệt đối thủ. Đây là cải tiến được người dùng mong chờ, bởi Tab Groups hiện tại trên Mac vẫn chưa hoạt động ổn định như trên iOS và iPadOS.

Tappy - điều khiển từ xa lật trang sách điện tử

Boox vừa công bố thiết bị Tappy, một chiếc điều khiển nhỏ gọn cho phép người dùng lật trang sách điện tử mà không cần chạm vào màn hình. Sản phẩm hướng đến những ai thường xuyên đọc ebook trên máy Boox hoặc các thiết bị tương thích, giúp trải nghiệm đọc trở nên thoải mái hơn.

Boox Tappy - thiết bị điều khiển lật trang không dây. (Nguồn: Boox)

Tappy kết nối không dây qua Bluetooth, có thiết kế đơn giản với các nút bấm dễ sử dụng. Người dùng có thể đặt thiết bị ở bất kỳ vị trí nào thuận tiện, từ trên bàn làm việc cho đến gắn trên giá đỡ, để lật trang chỉ bằng một thao tác nhẹ.

Boox kỳ vọng Tappy sẽ thu hút nhóm độc giả chuyên nghiệp, giáo viên và sinh viên, những người thường xuyên phải đọc tài liệu dài. Đây cũng là bước đi cho thấy hãng đang mở rộng hệ sinh thái phụ kiện nhằm nâng cao giá trị cho các dòng máy đọc sách điện tử của mình.