Mẹ trẻ ở Hà Nội trầm cảm nặng vì mặc cảm mất sữa, tự trách mình là người mẹ tồi

Sau khi sinh con trai đầu lòng khỏe mạnh, nặng 3 kg, người phụ nữ 23 tuổi, ở Hà Nội được gia đình chăm sóc đầy đủ. Nhưng chỉ hơn một tháng sau sinh, người mẹ trẻ bắt đầu rơi vào trạng thái buồn chán kéo dài, mất ngủ và dần tách mình khỏi mọi người.

Người phụ nữ quen chồng từ năm hai đại học. Sau khi mang thai ngoài ý muốn, cả hai kết hôn với sự đồng thuận của gia đình. Trong thai kỳ, chị nghén nặng, tăng cân nhanh, ngoại hình thay đổi khiến tâm lý ngày càng tự ti, lo lắng. Dù được người thân động viên, sản phụ vẫn thường xuyên buồn bã, dễ khóc và cáu gắt vô cớ.

Mẹ trẻ cố gắng học đến sát ngày sinh. Sau sinh, chị từng nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, căng thẳng kéo dài khiến lượng sữa giảm dần rồi mất hẳn. Dù nhiều lần kích sữa, chị vẫn phải chuyển sang sữa công thức cho con.

Việc không thể tiếp tục cho con bú khiến chị day dứt, liên tục cho rằng mình là người mẹ tồi, không đủ khả năng chăm sóc con.

Trầm cảm sau sinh là một dạng rối loạn cảm xúc, sa sút tinh thần của phụ nữ sau khi sinh. (Ảnh minh hoạ)

Khoảng 5 tuần sau sinh, các biểu hiện tâm lý trở nên rõ rệt hơn. Chị thường xuyên mệt mỏi, mất hứng thú với mọi hoạt động trước đây như xem phim, trò chuyện hay sử dụng mạng xã hội. Người mẹ trẻ hạn chế tiếp xúc với người thân, bạn bè, thường xuyên cảm thấy trống rỗng và dễ nổi nóng.

Mỗi khi nghe tiếng con khóc, chị lại hoảng sợ, cho rằng bản thân có thể làm hại em bé. Tình trạng kéo dài nhiều tháng khiến sức khỏe tinh thần của sản phụ suy sụp nghiêm trọng. Ba tuần trước khi nhập viện, chị từng ôm con đứng ngoài ban công với ý định làm việc dại dột nhưng được gia đình phát hiện và ngăn cản kịp thời.

Người phụ nữ được đưa đến Viện Sức khỏe Tâm thần điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán chị mắc trầm cảm sau sinh mức độ nặng, kèm hoang tưởng bị tội và ý tưởng tự sát.

BSCKII Nguyễn Thị Ái Vân cho biết trầm cảm sau sinh gặp ở khoảng 10-15% phụ nữ sau sinh. Giai đoạn đầu, bệnh thường biểu hiện bằng cảm giác buồn bã, dễ khóc, cáu gắt, mất ngủ, chán ăn, giảm hứng thú và né tránh giao tiếp.

Khi diễn tiến nặng hơn, người bệnh có thể xuất hiện cảm giác tội lỗi, bi quan, lo âu quá mức, khó chăm sóc con, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tự sát hoặc làm hại bản thân và em bé.

Sau khoảng một tuần điều trị, chị ngủ tốt hơn, giảm căng thẳng và không còn ý tưởng tự sát thường xuyên. Sau 15 ngày, tinh thần người mẹ cải thiện rõ rệt, bắt đầu trò chuyện nhiều hơn và thường xuyên gọi điện về nhà để hỏi thăm con.

PGS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, khuyến cáo gia đình cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe tinh thần của phụ nữ sau sinh. Nếu sản phụ có biểu hiện buồn chán kéo dài, mất ngủ, tự trách bản thân hoặc né tránh chăm sóc con, cần đưa đi khám sớm để được hỗ trợ kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc.