Doanh nghiệp Mỹ: Việt Nam cần nguồn điện ổn định 99,999% cho công nghệ cao

"Độ tin cậy của nguồn cung điện phải đạt 99,999%, độ ổn định điện áp và tần số phải đạt 100%, thời gian khôi phục tối đa chỉ 30 giây", ông James Voss, Phó Chủ tịch EXCEL Services Corporation, chia sẻ về những tiêu chuẩn mà ngành AI và công nghệ thông tin (CNTT) toàn cầu đang yêu cầu đối với hạ tầng năng lượng.

Thông tin được đưa ra tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Mỹ: Phát triển năng lượng tiên tiến phục vụ các ngành công nghệ chiến lược.

"Đây cũng là tiêu chuẩn cần thiết để các khu công nghệ cao tại Hòa Lạc, Đà Nẵng và TP.HCM có thể thu hút và giữ chân các doanh nghiệp công nghệ", ông James Voss cho biết thêm.

ông James Voss, Phó Chủ tịch EXCEL Services Corporation, phát biểu Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Mỹ.

Bài toán hạ tầng năng lượng

Phó Chủ tịch EXCEL Services Corporation cho biết ông từng trao đổi với lãnh đạo phụ trách năng lượng của nhiều công ty AI và CNTT lớn tại một hội nghị bán dẫn ở Hà Nội cuối năm ngoái.

"Thông điệp họ đưa ra rất đơn giản. Họ thích lực lượng lao động tại Việt Nam, thích môi trường kinh doanh tại Việt Nam, nhưng hạ tầng năng lượng hiện nay không hấp dẫn", ông James Voss chia sẻ.

Theo ông, nhiều doanh nghiệp quốc tế đang chọn đầu tư vào Hàn Quốc do nước này đã giải quyết tốt bài toán hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, các tập đoàn công nghệ cũng tin rằng trong vòng 5 năm tới, Việt Nam có thể cải thiện tình hình và trở thành điểm đến đầu tư lớn hơn cho ngành AI và công nghệ cao.

"Tôi đã hỏi liệu họ có sẵn sàng cùng tham gia để biến điều đó thành hiện thực hay không, bởi sẽ cần tới hàng tỷ USD đầu tư. Và câu trả lời là có", ông James Voss cho biết.

Theo đề xuất của EXCEL Services Corporation, các khu công nghệ cao tại Việt Nam cần được xây dựng hệ thống điện có độ ổn định cao, dựa trên mô hình lưới điện thông minh kết hợp nhiều nguồn năng lượng khác nhau.

Trong đó, nền tảng dài hạn sẽ là các lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR). Tuy nhiên, do SMR cần thêm thời gian để triển khai, giai đoạn đầu hệ thống có thể sử dụng điện khí hoặc diesel làm nguồn nền trước khi chuyển thành nguồn dự phòng và bổ sung công suất giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, năng lượng tái tạo và pin nhiên liệu cũng sẽ được tích hợp vào hệ thống. Ở mảng lưu trữ năng lượng, EXCEL đánh giá pin vanadium và hệ thống bánh đà tích năng là những công nghệ tiềm năng, dù lĩnh vực này đang thay đổi rất nhanh.

Một lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ ở Anh.

3 - 4 tỷ USD cho hạ tầng năng lượng

Theo ông James Voss, chiến lược được đề xuất gồm xây dựng ba trung tâm phát điện tại các khu công nghệ cao, đồng thời triển khai lưới điện thông minh để cung cấp điện trực tiếp cho doanh nghiệp thuê hạ tầng.

Phần công suất dư thừa sẽ được bán lên lưới điện quốc gia.

"Chúng tôi sẽ luôn xây dựng công suất điện trước khi nhu cầu thực tế xuất hiện tại các khu công nghệ cao", ông nói, cho rằng hệ thống cần đi trước tốc độ tăng trưởng của AI, trung tâm dữ liệu và các ngành công nghệ chiến lược.

Phó chủ tịch EXCEL Services Corporation cho biết giai đoạn đầu của dự án sẽ tập trung vào việc xác định nhu cầu thực tế tại các khu công nghệ cao như Hòa Lạc, Đà Nẵng và TP.HCM.

"Hiện chúng ta chưa biết cần bao nhiêu điện năng tại các khu này, chưa rõ lộ trình thời gian, hạn chế về quỹ đất, nguồn nước, khí thiên nhiên hay năng lượng tái tạo", ông nói. "Những gì chúng ta có lúc này mới chỉ là kiến thức chung trên Internet".

Ông James Voss cho biết EXCEL đang làm việc với Cơ quan Thương mại và Phát triển Mỹ (USTDA) để đề xuất khoản tài trợ 2 triệu USD từ chính phủ Mỹ nhằm hỗ trợ quá trình xác định và chuẩn bị dự án.

Đồng thời, doanh nghiệp này cũng kêu gọi huy động thêm khoảng 5 triệu USD tài trợ từ các doanh nghiệp hoạt động tại Hòa Lạc, Đà Nẵng và TP.HCM nhằm phục vụ công tác xây dựng kế hoạch kỹ thuật, tài chính và chiến lược triển khai trong năm đầu tiên.

"Điều chúng tôi cần lúc này là nguồn lực tài chính để cấu trúc dự án, để một năm nữa có thể sẵn sàng bước vào giai đoạn cấp vốn và triển khai thực tế", ông nói.

Theo Phó chủ tịch EXCEL Services Corporation, tổng vốn đầu tư cho ba khu công nghệ cao có thể vào khoảng 3 - 4 tỷ USD.

Ông cho rằng một trong những lợi thế của Việt Nam là nhiều doanh nghiệp công nghệ đang hoạt động tại các khu công nghệ cao có xếp hạng tín dụng quốc tế tốt.

"Chúng tôi có thể tới gặp NVIDIA hay Microsoft và đề nghị họ ký cam kết mua điện trong 30 năm. Đó là dạng giao dịch có thể vay vốn ngân hàng", ông khẳng định, cho rằng cách tiếp cận này có thể giúp huy động vốn mà không cần bảo lãnh tín dụng từ Chính phủ.

Đại diện EXCEL Services Corporation lần nữa nhấn mạnh năng lượng đang trở thành yếu tố nền tảng của hệ sinh thái công nghệ hiện đại, đặc biệt khi các lĩnh vực như AI, bán dẫn và trung tâm dữ liệu đòi hỏi nguồn điện quy mô lớn, vận hành liên tục và có độ ổn định rất cao.

"Điện hạt nhân mô-đun nhỏ không phải giải pháp duy nhất, nhưng là một phần quan trọng trong lời giải cho tương lai hạ tầng năng lượng công nghệ cao", ông James Voss nói.

Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Mỹ do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với EXCEL Services Corporation tổ chức tại NIC Hòa Lạc, với sự tham gia của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia năng lượng và nhà đầu tư trong và ngoài nước.