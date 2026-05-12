Công nghệ 12/5: Dua Lipa kiện Samsung

Dua Lipa kiện Samsung 15 triệu USD vì dùng hình ảnh trái phép

Nữ ca sĩ người Anh Dua Lipa vừa nộp đơn kiện Samsung Electronics tại tòa án liên bang California, yêu cầu bồi thường ít nhất 15 triệu USD. Cô cáo buộc tập đoàn công nghệ Hàn Quốc đã sử dụng hình ảnh của mình trên bao bì tivi bán lẻ mà không có sự cho phép.

Ca sĩ Dua Lipa trình diễn trên sân khấu. (Nguồn: Getty Images)

Theo đơn kiện, bức ảnh "Dua Lipa - Backstage at Austin City Limits, 2024" đã bị Samsung đưa lên mặt trước hộp tivi, khiến người tiêu dùng hiểu nhầm rằng cô đồng ý quảng bá cho sản phẩm. Các luật sư của Lipa cho rằng hành động này vi phạm bản quyền, thương hiệu và quyền công khai hình ảnh.

Samsung từ chối bình luận vì vụ việc đang trong quá trình tố tụng. Trong khi đó, phía Lipa khẳng định việc sử dụng trái phép đã làm suy giảm giá trị thương hiệu và gây hiểu lầm về sự ủng hộ của cô đối với sản phẩm.

Alphabet phát hành trái phiếu yên để thúc đẩy AI

Alphabet vừa công bố kế hoạch phát hành trái phiếu bằng đồng yên lần đầu tiên, nhằm huy động vốn cho các mục tiêu phát triển trí tuệ nhân tạo. Đây là bước đi cho thấy các tập đoàn công nghệ Mỹ đang mở rộng kênh huy động vốn ra ngoài thị trường nội địa để đáp ứng nhu cầu đầu tư khổng lồ vào hạ tầng AI.

Các tập đoàn công nghệ Mỹ đang mở rộng kênh huy động vốn để thúc đẩy AI. (Nguồn: Reuters)

Theo nguồn tin, giá trị phát hành của Alphabet có thể lên tới hàng trăm tỷ yên, với sự tham gia của các ngân hàng lớn như Mizuho, Bank of America và Morgan Stanley. Trước đó, công ty mẹ của Google đã huy động gần 17 tỷ USD qua các đợt phát hành trái phiếu bằng euro và đô la Canada.

Song song, Amazon cũng chuẩn bị phát hành trái phiếu bằng đồng franc Thụy Sĩ để phục vụ các mục đích đầu tư và chi tiêu vốn. Cả hai động thái phản ánh xu hướng Big Tech ngày càng dựa vào nợ để tài trợ cho khoản chi hơn 700 tỷ USD vào hạ tầng AI trong năm 2026, tăng mạnh so với 410 tỷ USD của năm trước.

OpenAI lập đơn vị mới với 4 tỷ USD để thúc đẩy AI doanh nghiệp

OpenAI vừa công bố thành lập công ty mới mang tên OpenAI Deployment Company, với khoản đầu tư ban đầu hơn 4 tỷ USD. Động thái này nhằm hỗ trợ các tổ chức triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo quy mô lớn, đồng thời mở rộng sự hiện diện của OpenAI trong lĩnh vực doanh nghiệp.

Để tăng tốc, OpenAI đã mua lại công ty tư vấn AI Tomoro, mang về khoảng 150 kỹ sư và chuyên gia triển khai ngay từ ngày đầu. Tomoro vốn hợp tác với OpenAI từ năm 2023 và từng phục vụ nhiều khách hàng lớn như Mattel, Red Bull, Tesco và Virgin Atlantic.

Đơn vị mới này được xây dựng trên nền tảng hợp tác nhiều năm giữa OpenAI và 19 đối tác, dẫn đầu bởi TPG cùng Advent, Bain Capital và Brookfield. Đây là bước đi chiến lược nhằm cạnh tranh trực tiếp với Anthropic, vốn đang gặt hái thành công với dòng mô hình Claude trong thị trường AI doanh nghiệp.