C06: Còn hơn 32 triệu thuê bao di động chưa xác thực thông tin

Trao đổi với Báo Điện tử VTC News, đại diện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an cho biết, Trung tâm Dữ liệu dân cư đã hoàn thành đối sánh thông tin của 115.817.996 thuê bao với thông tin tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó có 59.570.656 thuê bao đủ điều kiện tích hợp trực tiếp vào ví giấy tờ của công dân trên VNeID và 37.990.940 thuê bao cần công dân xác nhận tình trạng sử dụng trên VNeID.

Thông báo yêu cầu xác thực thuê bao trên VNeID.

Tính đến thời điểm hiện tại, sau hơn nửa tháng triển khai việc xác thực thông tin thuê bao, trong tổng số 37.990.940 thuê bao cần xác nhận thì mới có 4.600.553 thuê bao được công dân xác nhận sử dụng và 1.059.706 thuê bao được công dân xác nhận không sử dụng.

Như vậy vẫn còn 32.330.681 thuê bao chưa được công dân xác nhận tình trạng sử dụng.

Đại diện C06 cho biết, đơn vị là đầu mối phối hợp với Cục Viễn thông - Bộ Khoa học và Công nghệ trong triển khai chiến dịch làm sạch thông tin thuê bao di động mặt đất. Thời gian qua, Trung tâm Dữ liệu dân cư phối hợp với đơn vị chuyên môn của Cục Viễn thông và các doanh nghiệp viễn thông trong xây dựng mô hình kỹ thuật và hướng dẫn, triển khai kết nối từ các doanh nghiệp viễn thông đến Trung tâm DLDC để thực hiện đồng bộ thông tin thuê bao.

Trong đó, 6 doanh nghiệp viễn thông gồm: Viettel, VinaPhone, MobiFone, FPT, Asim, Itel đã thực hiện kết nối kỹ thuật đến Trung tâm Dữ liệu dân cư.

Các doanh nghiệp viễn thông thực hiện đồng bộ thông tin thuê bao về Trung tâm Dữ liệu dân cư qua đường truyền bảo mật, đảm bảo near real-time đối với tất cả phát sinh thay đổi về thông tin thuê bao.

Từ nay đến ngày 15/6, C06 tiếp tục phối hợp với Cục Viễn thông thực hiện mục tiêu xác thực 100% thuê bao di động.

Việc xác thực đầy đủ thông tin thuê bao sẽ giúp giảm mạnh lừa đảo, cuộc gọi rác vì mỗi số điện thoại đều gắn với một người cụ thể.

Đồng thời, người dân có thể chủ động tra cứu, kiểm soát các số đứng tên mình trên VNeID và tăng độ an toàn, tin cậy khi thực hiện các giao dịch trên môi trường số.

Ngoài ra, cơ quan quản lý sẽ có được dữ liệu thuê bao theo hướng đúng, đủ, sạch, sống. Đồng thời minh bạch hóa danh tính, loại bỏ SIM rác, qua đó nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao.