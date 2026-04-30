Trận địa pháo hoa ở TP.HCM sẵn sàng khai hỏa mừng đại lễ 30/4

Sáng 30/4, tại Công viên hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh), trận địa pháo hoa tầm cao có quy mô lớn nhất TP.HCM cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).
Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh TP.HCM tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng từng nòng pháo, mối nối kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trước giờ khai hỏa.
Các giàn pháo tầm thấp cũng được đấu nối hệ thống dây dẫn theo đúng quy trình, mỗi giàn được thiết kế riêng biệt để tạo hiệu ứng đa dạng về màu sắc, độ cao và tầm bắn.
Sau khi các quả pháo tầm cao được đưa vào ống phóng, lực lượng kỹ thuật tiếp tục kết nối dây mồi lửa điện với hệ thống điều khiển trung tâm. Đây là công đoạn cuối cùng, có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi độ chính xác cao và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn.
Theo phương án tổ chức, điểm bắn tại khu vực tòa nhà Saigon Marina IFC được xác định là trung tâm, đóng vai trò tạo hiệu ứng thị giác chủ đạo. Điểm An Khánh sẽ phối hợp, kết hợp pháo hoa tầm cao và tầm thấp, tạo nên màn trình diễn đồng bộ và hài hòa.
Về quy mô, khu vực tòa nhà sử dụng gần 12.000 ống pháo, chủ yếu là pháo tầm thấp và các hiệu ứng hỏa thuật. Trong khi đó, điểm An Khánh bố trí khoảng 1.200 quả pháo tầm cao, kết hợp với 60 dàn pháo tầm thấp và 10 dàn hỏa thuật, góp phần tăng chiều sâu cho màn trình diễn.
Ghi nhận tại điểm bắn pháo hoa tầm cao khu vực phường Bà Rịa, từ 6h sáng, lực lượng chức năng đã có mặt để triển khai lắp đặt. Công tác chuẩn bị diễn ra khẩn trương, các khâu kỹ thuật được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm bảo đảm sẵn sàng khai hỏa đúng kế hoạch.
Để phục vụ chương trình, Phòng CSGT Công an TP.HCM thông báo cấm và hạn chế lưu thông tại một số tuyến đường khu vực Quảng trường Bà Rịa từ 20h đến 21h30 ngày 30/4.
Điểm mới của chương trình năm nay nằm ở cách thiết kế hiệu ứng. Hệ thống pháo được bố trí theo trục dọc tòa nhà, tạo hình cánh bướm mở rộng hai bên thay vì bắn theo phương ngang như trước. Các tầng được kích hoạt đồng loạt, giúp tăng nhịp độ và tạo cảm giác liên tục. Những hiệu ứng quen thuộc như bông lúa, hoa sen, cánh bướm tiếp tục được sử dụng, nhưng được làm mới về cách thể hiện.
Chương trình bắn pháo hoa được kết hợp với âm nhạc gồm 4 bản nhạc, mỗi bản kéo dài từ 3 đến 4,5 phút. Đặc biệt, phần cuối mang âm hưởng hào hùng, tái hiện không khí chiến thắng của ngày 30/4. Hệ thống âm thanh, ánh sáng được đồng bộ với hiệu ứng pháo hoa nhằm tăng trải nghiệm thị giác và thính giác cho người xem.
Dịp lễ năm nay, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn trong khuôn khổ chương trình “Non sông thống nhất”. Trong đó, bắn pháo hoa là điểm nhấn với tổng cộng 8 điểm, gồm 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp.
Ba điểm bắn tầm cao gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa). Năm điểm tầm thấp đặt tại Địa đạo Củ Chi, Công viên Đầm Sen, tòa tháp Saigon Marina IFC, Khu biệt thự Kim Long và khu đô thị lấn biển Cần Giờ.
Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 30/4; riêng điểm Cần Giờ diễn ra trong 5 phút, từ 21h đến 21h05 cùng ngày.
