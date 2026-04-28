Cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM phục vụ bắn pháo hoa dịp 30/4

Chiều 28/4, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị triển khai phương án cấm đường, phân luồng giao thông tại nhiều khu vực nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Đối với khu vực Trung tâm TP.HCM (điểm bắn Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh và Tòa tháp Saigon Marina IFC, phường Sài Gòn).

Kể từ 18h đến 21h30 ngày 30/4, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào các tuyến đường sau:

+ Đường Lê Lợi (đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi).

+ Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng)

+ Đường Đồng Khởi (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng)

+ Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội)

+ Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm)

+ Đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ Pasteur đến hầm chui cầu Khánh Hội)

+ Đường song hành Võ Văn Kiệt (đoạn từ điểm dẫn lên cầu Calmette đến Pasteur)

+ Đường Ngô Văn Năm (đoạn từ Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng)

+ Đường Nguyễn Siêu (đoạn từ Ngô Văn Năm đến Tôn Đức Thắng)

+ Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội)

+ Đường Hàm Nghi (đoạn từ Pasteur đến Tôn Đức Thắng)

+ Đường Hải Triều (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ)

+ Đường Nguyễn Thiệp (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ)

+ Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Pasteur đến Nguyễn Huệ)

+ Đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Pasteur đến Hồ Tùng Mậu)

+ Đường Tôn Thất Thiệp (đoạn từ Pasteur đến Nguyễn Huệ)

+ Đường Mạc Thị Bưởi (từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ)

+ Đường Hai Bà Trưng (từ Đông Du đến Công trường Mê Linh)

+ Đường Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm (từ Võ Văn Kiệt đến Tôn Thất Thiệp)

+ Các tuyến đường xung quanh vòng xoay Công trường Mê Linh gồm Ngô Đức Kế (đến đường Đồng Khởi), Hồ Huấn Nghiệp (đến đường Đồng Khởi), Thi Sách (đến đường Đông Du)

+ Đường R12 (đoạn từ chân cầu Ba Son đến N6)

+ Toàn bộ các lối lên, xuống Cầu Ba Son, cầu Khánh Hội (02 lối thoát hiểm)

Lộ trình lưu thông thay thế

- Hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây đi phường Xóm Chiếu: Nguyễn Hữu Cảnh - Cầu Thủ Thiêm - Hầm vượt Sông Sài Gòn - Ký Con - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu.

- Hướng từ phường Xóm Chiếu đi phường Thạnh Mỹ Tây: Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu – cầu Ông Lãnh – Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

- Hướng từ phường An Khánh đi phường Hòa Hưng: Võ Nguyên Giáp - Cầu Sài Gòn - Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Ba Tháng Hai - Lê Hồng Phong.

- Hướng từ phường Hòa Hưng đi phường An Khánh: Lê Hồng Phong - Điện Biên Phủ - Cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp.

Đối với các tuyến đường dẫn ra Vòng xoay Công trường Mê Linh (gồm: Phan Văn Đạt, Hồ Huấn Nghiệp, Ngô Đức Kế): Chỉ lưu thông hướng ra Công trường Mê Linh, không di chuyển hướng vào Đồng Khởi (đối với các phương tiện còn sót lại trong khu vực Đồng Khởi sau khi đã cô lập để phục vụ chương trình).

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng cấm các loại phương tiện dừng, đỗ và tụ tập xem pháo hoa trên các cầu Thủ Thiêm, cầu Mống, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, cầu Phú Mỹ, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Sài Gòn, cầu Rạch Đĩa…Ngoài khu vực trung tâm, lực lượng chức năng cũng tổ chức cấm đường tại các khu vực bắn pháo hoa khác.

Tại Khu vực phường Bình Dương: Từ 20h - 21h30 ngày 30/4 cấm các loại xe lưu thông vào các tuyến đường sau:

- Đường Hùng Vương (từ Trường Sa đến Lê Lợi)

- Đường Huỳnh Thúc Kháng (từ Trường Sa đến Lê Lợi)

Lộ trình lưu thông thay thế

Điểm bắn pháo hoa nằm khu vực trung tâm Thành phố mới, người dân chủ động chọn lộ trình di chuyển phù hợp để tránh khu vực trận địa pháo bằng các tuyến đường lân cận, song song tuyến đường cô lập, phân luồng giao để phục vụ công tác tổ chức bắn pháo hoa.

Đối với Khu vực 2 (Quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa): Kể từ 20h đến 21h30 ngày 30/4 cấm các loại xe lưu thông vào các tuyến đường sau:

- Đường Nam Quốc Cang (từ Bùi Lâm đến Điện Biên Phủ).

- Đường Điện Biên Phủ (từ Nam Quốc Cang đến Nguyễn Thị Định).

- Đường Nguyễn Thị Định (từ Điện Biên Phủ đến cổng trường Biên phòng).

- Đường Phạm Văn Đồng (hạn chế ô tô từ Nguyễn Văn Linh đến Điện Biên Phủ).

Lộ trình lưu thông thay thế

Để tránh khu vực Quảng trường, các phương tiện có thể di chuyển theo hướng từ Bùi Lâm - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Định - Điện Biên Phủ - tiếp tục di chuyển đi các hướng.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi lưu thông qua các khu vực trên cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông.

Tùy tình hình thực tế, phương án phân luồng có thể được điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng Miền Nam - Thống nhất đất nước 30/4 và 140 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay, TP.HCM tổ chức ngày hội "Non sông thống nhất", cùng nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Trong đó, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra tại 8 điểm, gồm 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp. 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao đặt tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa). 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây), Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp tài chính SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn), Khu Biệt thự Kim Long (xã Nhà Bè) và Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Thời gian bắn pháo hoa 15 phút, từ 21h đến 21h15 tối 30/4. Riêng điểm Cần Giờ sẽ bắn trong 5 phút, từ 21h đến 21h5 cùng ngày.