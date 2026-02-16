Cận cảnh trận địa pháo hoa ở TP.HCM sẵn sàng khai hỏa đón giao thừa

Sáng 16/2 (29 Tết), theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News tại Công viên hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh), trận địa pháo hoa tầm cao có quy mô lớn nhất TP.HCM cơ bản hoàn tất khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho thời khắc bước sang năm mới Bính Ngọ 2026.