Bên trong trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hoả đón năm mới 2026 tại Hà Nội

Sáng nay, đơn vị huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an phường Tây Hồ, dân quân tự vệ và lực lượng dân quân cơ động triển khai lắp đặt pháo hoa tầm cao. Toàn bộ quá trình thực hiện đúng kế hoạch, tuân thủ nghiêm các quy trình an toàn, nhận được sự đồng thuận của chính quyền địa phương và người dân. Thượng tá Hoàng cho biết, khu vực này từng nhiều lần tổ chức bắn pháo hoa và luôn bảo đảm an toàn.