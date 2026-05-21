Phạt nam thanh niên ở Thanh Hóa 'báo chốt' CSGT trên mạng xã hội

Công an xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hữu D. (SN 1998, trú tại xã Thạch Bình) về hành vi đăng tải thông tin vị trí tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT lên mạng xã hội Facebook.

Công an xã Thạch Bình ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với Nguyễn Hữu D.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook của Nguyễn Hữu D. đăng tải nội dung thông báo vị trí làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá nhằm báo cho người tham gia giao thông né tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Hữu D. đã có hành vi thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng khi chưa được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân có liên quan, sau đó đăng tải công khai lên mạng xã hội Facebook.

Căn cứ tài liệu xác minh, Công an xã Thạch Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hữu D. về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý” với mức tiền phạt là 5 triệu đồng.

Hồi tháng 3 vừa qua, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa cũng phát hiện một tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải công khai dòng trạng thái có nội dung thông báo, chia sẻ vị trí tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng CSGT.

Nội dung bài viết mang tính chất “báo chốt”, nhằm thông tin cho người khác biết địa điểm tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Nhận định đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an xã Đồng Tiến thực hiện xác minh, làm rõ.

Người đăng tải dòng trạng thái trên là anh V.T.T (SN 1990, trú tại thôn Thị Tứ, xã Đồng Tiến).

Quá trình làm việc với cơ quan công an, anh V.T.T. thừa nhận đăng tải bài viết nói trên lên mạng xã hội Facebook cá nhân với mục đích cảnh báo cho người thân, bạn bè trên mạng xã hội biết vị trí tổ công tác đang làm nhiệm vụ để tránh né khi tham gia giao thông.

Căn cứ vào mức độ hành vi vi phạm, Công an xã Đồng Tiến ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh V.T.T số tiền 7,5 triệu đồng.