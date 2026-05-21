Tình báo Mỹ bất ngờ trước tốc độ phục hồi sức mạnh quân sự của Iran

Quá trình này bao gồm thay thế các bệ phóng tên lửa, địa điểm triển khai và năng lực sản xuất các hệ thống vũ khí chủ chốt bị phá hủy trong xung đột. Ngoài ra, Iran đã khởi động lại một số dây chuyền sản xuất máy bay không người lái trong giai đoạn ngừng bắn kéo dài 6 tuần từ đầu tháng 4/2026.

Theo tình báo Mỹ điều đó đồng nghĩa Iran vẫn là mối đe dọa đáng kể đối với các đồng minh của Mỹ trong khu vực nếu Tổng thống Donald Trump quyết định nối lại chiến dịch không kích.

Một quan chức Mỹ dẫn các đánh giá tình báo lưu ý, Iran có thể khôi phục hoàn toàn năng lực tấn công bằng UAV chỉ trong vòng 6 tháng, dù thời gian tái sản xuất từng loại vũ khí là khác nhau. “Iran đã vượt qua mọi mốc thời gian tái thiết mà cộng đồng tình báo đưa ra”, quan chức này nhận định.

Lực lượng vũ trang cách mạng Hồi giáo Iran. (Ảnh: AP)

Năng lực UAV của Iran đặc biệt khiến các đồng minh Mỹ lo ngại. Trong trường hợp xung đột leo thang, Tehran có thể bù đắp phần suy giảm của kho tên lửa bằng cách tăng cường sử dụng máy bay không người lái để tấn công Israel và các quốc gia vùng Vịnh nằm trong tầm bắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo sẽ nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Tốc độ phục hồi của Iran xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có sự hỗ trợ từ các đồng minh và đối tác, cũng như thực tế rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel có thể không gây ra mức độ thiệt hại nghiêm trọng như những gì hai bên từng công bố.

Các đánh giá tình báo mới nhất của Mỹ cho thấy Iran vẫn duy trì đáng kể năng lực tên lửa đạn đạo, UAV và hệ thống phòng không, bất chấp các đợt không kích từ Mỹ và Israel. Điều này đồng nghĩa quá trình khôi phục sức mạnh quân sự của Tehran không phải bắt đầu từ con số 0, mà được xây dựng trên nền tảng năng lực quân sự vẫn còn hiện hữu sau xung đột.

Tình báo Mỹ từng đánh giá chỉ có khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran còn hoạt động được sau các đợt tấn công của Mỹ. Tuy nhiên, báo cáo mới đã nâng tỷ lệ này lên khoảng hai phần ba. Các nguồn tin cho biết lệnh ngừng bắn đã tạo điều kiện để Iran khôi phục nhiều bệ phóng bị vùi lấp nhưng chưa bị phá hủy hoàn toàn.

Các nguồn tin tình báo Mỹ cho rằng, Iran vẫn còn hàng nghìn UAV, tương đương khoảng 50% năng lực máy bay không người lái trước xung đột.

Ngoài ra, phần lớn tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển của Iran được cho là vẫn nguyên vẹn. Đây là hệ thống không nằm trong trọng tâm chiến dịch không kích của Mỹ. Những tên lửa này đóng vai trò quan trọng trong năng lực kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Các đánh giá tình báo gần đây của Mỹ cho rằng Tehran đã chứng minh khả năng hạn chế tác động lâu dài từ các đòn tấn công nhờ tốc độ tái thiết tương đối nhanh. Điều này đặc biệt thể hiện trong nỗ lực khôi phục cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran - lĩnh vực mà Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, khẳng định đã bị tàn phá nặng nề trong chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ, ông Cooper cho biết chiến dịch “Epic Fury” đã “làm suy yếu đáng kể năng lực tên lửa đạn đạo và UAV của Iran, đồng thời phá hủy 90% cơ sở công nghiệp quốc phòng”, khiến Tehran “không thể tái thiết trong nhiều năm”.

Tuy nhiên, phát biểu này được cho là chưa hoàn toàn phù hợp với nhiều đánh giá tình báo nội bộ của Mỹ. Hai nguồn tin cho biết các dữ liệu tình báo hiện có không phản ánh đầy đủ mức độ thiệt hại nghiêm trọng như mô tả của Tư lệnh CENTCOM.

Theo các đánh giá này, thiệt hại đối với ngành công nghiệp quốc phòng Iran có thể chỉ làm chậm tiến trình tái thiết trong vài tháng, thay vì kéo dài nhiều năm như tuyên bố từ phía quân đội Mỹ.

Các nguồn tin này cũng nhấn mạnh một số bộ phận quan trọng trong cơ sở công nghiệp quốc phòng Iran vẫn còn nguyên vẹn, tạo điều kiện để Tehran đẩy nhanh quá trình phục hồi một số năng lực quân sự chiến lược.