Thí sinh đăng ký thi lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu tại TP.HCM tăng vọt

(VTC News) -

Ngày 21/5, Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) thông tin, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026 tại trường có 4.707 thí sinh đăng ký dự thi. So với năm 2025, số thí sinh đăng ký dự thi tăng gần 1.200 em.

Theo đó, tỷ lệ chọi vào trường năm nay lên đến mức 1/7,9, nghĩa là trung bình một thí sinh sẽ phải "chọi" với 8 thí sinh khác để giành suất học tại trường, cao hơn so với mức 1/6 của năm ngoái.

Kỳ thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu diễn ra ngày 23 - 24/5, với 595 suất học. Thí sinh muốn vào trường phải thi ít nhất 4 môn: Toán, Văn, Tiếng Anh và môn chuyên.

Để vào trường, thí sinh sẽ thi ít nhất 4 môn Toán, Văn, tiếng Anh và môn chuyên. Thí sinh có thể thi tối đa 2 môn, miễn không trùng lịch.

Lịch thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026.

Đề thi môn không chuyên có 2 phần tự luận và trắc nghiệm. Với môn chuyên, đề chỉ có tự luận, trừ môn tiếng Anh.

Điểm xét tuyển lớp 10 là tổng điểm 4 bài thi, môn chuyên nhân hệ số 2, không bài thi nào dưới 2 điểm.

Với các lớp chuyên tuyển bằng 2 tổ hợp, căn cứ kết quả thi và số lượng nguyện vọng, trường sẽ quyết định điểm xét tuyển với từng nhóm.

Thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng vào các lớp chuyên, xếp theo thứ tự ưu tiên. Các em được xét theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự nguyện vọng nhưng chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất.

Trường hợp thí sinh chỉ đăng ký một nguyện vọng, sẽ được xét trúng tuyển nếu điểm xét tuyển đạt từ mức điểm chuẩn trở lên của lớp chuyên tương ứng.

Năm ngoái, lớp chuyên Toán dẫn đầu điểm chuẩn với 33,75 điểm, còn lại khoảng 24,4-33 điểm.