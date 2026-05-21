MV mới của Tuấn Cry hút nửa triệu lượt xem

(VTC News) -

MV Bà Tuyết hơi non gây chú ý trên mạng xã hội khi Tuấn Cry lựa chọn kể lại hành trình đời thực của Bà Tuyết Diamond bằng rap kết hợp chất liệu dân gian và đời sống thường ngày.

Sau 5 ngày phát hành, MV đạt hơn 600.000 lượt xem cùng khoảng 10.000 lượt thích trên YouTube. Trên TikTok, các video liên quan đến sản phẩm cũng nhanh chóng lan truyền với hàng triệu lượt xem.

Khác với nhiều sản phẩm âm nhạc thiên về yếu tố giải trí hay hình ảnh hào nhoáng, MV lần này tập trung vào câu chuyện đời của một người phụ nữ nông dân bước ra từ mạng xã hội.

Trong sản phẩm, Tuấn Cry kết hợp rap hiện đại với những giai điệu mang màu sắc dân gian, đưa các hình ảnh quen thuộc như đồng ruộng, livestream bán hàng, đóng đơn hay xưởng sản xuất vào không gian âm nhạc.

Nam nhạc sĩ cho biết điều khiến anh nhận lời hợp tác không nằm ở yếu tố viral mà xuất phát từ cảm hứng về con người thật phía sau hình ảnh mạng xã hội.

“Trong quá trình làm việc, tôi được truyền cảm hứng rất nhiều từ sự chân chất và năng lượng tích cực của cô Tuyết. Tôi muốn đưa những chất liệu rất Việt vào âm nhạc để kể đúng câu chuyện của cô”, Tuấn Cry chia sẻ.

MV cũng tái hiện giai đoạn khó khăn của Bà Tuyết sau tai nạn năm 2014 – thời điểm bà mất nhiều cơ hội việc làm. Từ căn nhà nhỏ ở Thái Nguyên, bà cùng con trai bắt đầu livestream bán đồ ăn vặt, tự đóng những đơn hàng đầu tiên bằng cách làm thủ công cùng người thân.

Chính sự mộc mạc và gần gũi ấy giúp hình ảnh “Ăn cùng Bà Tuyết” dần trở nên quen thuộc với cộng đồng mạng suốt những năm qua.

Theo ê-kíp, tên gọi “Hơi Non” được lấy cảm hứng từ câu nói quen thuộc gắn với Bà Tuyết trên mạng xã hội. Thay vì chỉ xem đây là một câu nói viral, sản phẩm muốn truyền tải tinh thần luôn học hỏi và không ngại thử sức ở lĩnh vực mới.

Một trong những phân đoạn khiến Tuấn Cry nhớ nhất là cảnh quay oneshot tại nhà văn hóa. Nam producer kể Bà Tuyết khá bối rối vì phải vừa rap vừa chuyển cảm xúc liên tục.

“Cảnh đó quay đi quay lại rất nhiều lần. Sau khi hoàn thành, cả đoàn đều vỗ tay rồi chạy tới ôm cô. Đó là khoảnh khắc khiến tôi rất xúc động”, anh nói.

Ngoài phần rap và âm nhạc, MV còn gây chú ý bởi cách kết hợp những hình ảnh đời thường với yếu tố trình diễn. Các phân đoạn nhảy, đọc rap được đặt cạnh cảnh đóng hàng, livestream hay làm việc trong xưởng, tạo cảm giác gần gũi thay vì màu sắc sân khấu hóa.