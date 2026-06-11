Top 10 trực thăng tấn công mạnh nhất thế giới 2026

(VTC News) -

Trực thăng tấn công vẫn là một trong những vũ khí quan trọng nhất trên chiến trường hiện đại. Dù UAV ngày càng phổ biến, các trực thăng vũ trang vẫn sở hữu những ưu thế khó thay thế như khả năng phản ứng nhanh, yểm trợ hỏa lực trực tiếp và tiêu diệt mục tiêu bọc thép với độ chính xác cao.

Dựa trên các đánh giá từ các chuyên gia quân sự quốc tế, dưới đây là 10 trực thăng tấn công được đánh giá mạnh nhất thế giới hiện nay.

Trực thăng Eurocopter Tiger HAD. Ảnh Wikipedia

10. Eurocopter Tiger HAD (Pháp - Đức)

Tiger là chương trình trực thăng tấn công chung của châu Âu, nổi bật với khả năng cơ động cao và hệ thống điện tử hiện đại. Dù từng gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển, Tiger đã chứng minh năng lực trong nhiều chiến dịch quân sự và hiện là một trong những trực thăng tấn công chủ lực của NATO.

9. HAL Prachand (Ấn Độ)

Prachand là niềm tự hào của ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ. Trực thăng này được thiết kế đặc biệt để hoạt động ở môi trường núi cao, nơi nhiều trực thăng tấn công khác gặp khó khăn. Trực thăng được trang bị pháo 20 mm, tên lửa chống tăng Dhruvastra và các hệ thống cảnh báo hiện đại.

Trực thăng Denel Rooivalk. Ảnh Wikipedia

8. Denel Rooivalk (Nam Phi)

Chỉ có số lượng sản xuất hạn chế nhưng Rooivalk vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng cơ động và hỏa lực mạnh. Đây là trực thăng tấn công duy nhất do châu Phi tự phát triển và là sản phẩm được thiết kế để hoạt động trong môi trường chiến đấu khắc nghiệt.

7. Z-10ME (Trung Quốc)

Z-10ME là phiên bản nâng cấp sâu của dòng Z-10, được Trung Quốc phát triển nhằm cạnh tranh với Apache và Ka-52. Trực thăng được trang bị động cơ mạnh hơn, hệ thống phòng vệ cải tiến và khả năng mang nhiều loại tên lửa chống tăng hiện đại. Đây hiện là trực thăng tấn công tiên tiến nhất đang phục vụ trong Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Trực thăng T129 ATAK. Ảnh Wikipedia

6. T129 ATAK (Thổ Nhĩ Kỳ)

Được phát triển dựa trên nền tảng A129 Mangusta của Italy, T129 ATAK đã nhanh chóng khẳng định vị thế nhờ chi phí vận hành thấp, khả năng cơ động cao và hệ thống điện tử hiện đại. Đây là một trong những mặt hàng quốc phòng xuất khẩu thành công nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.

5. AH-1Z Viper (Mỹ)

AH-1Z Viper là hậu duệ mới nhất của dòng Cobra huyền thoại. Trực thăng này sở hữu rotor composite bốn cánh, hệ thống ngắm bắn tiên tiến và khả năng mang tên lửa AGM-114 Hellfire, tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder cùng nhiều loại rocket dẫn đường. Nhiều chuyên gia coi đây là một trong những trực thăng tấn công cân bằng nhất thế giới hiện nay.

Trực thăng Mi-28NM. Ảnh Wikipedia

4. Mi-28NM Night Hunter (Nga)

Mi-28NM là phiên bản hiện đại nhất của dòng Mi-28. Trực thăng được tối ưu cho tác chiến ngày đêm, sở hữu radar mới, hệ thống điện tử nâng cấp và khả năng sử dụng nhiều loại tên lửa dẫn đường hiện đại. Nga xem Mi-28NM là một trong những lực lượng chủ lực trong tương lai của không quân lục quân nước này.

3. Ka-52M Alligator (Nga)

Ka-52M là phiên bản nâng cấp của Ka-52 nổi tiếng. Thiết kế cánh quạt đồng trục độc đáo giúp trực thăng có khả năng cơ động vượt trội và không cần cánh quạt đuôi. Ka-52M được trang bị radar hiện đại, pháo 30 mm và các loại tên lửa chống tăng Vikhr hoặc LMUR tầm xa. Những kinh nghiệm từ xung đột Ukraine cũng được Nga đưa vào chương trình nâng cấp dòng trực thăng này.

2. AH-64E Apache Guardian (Mỹ)

Apache Guardian là phiên bản tiên tiến nhất của dòng AH-64 huyền thoại. Máy bay được trang bị radar Longbow, khả năng điều khiển UAV từ xa, hệ thống tác chiến mạng trung tâm và khả năng mang tới 16 tên lửa Hellfire. Hiện Apache đang phục vụ tại nhiều quốc gia và được coi là chuẩn mực của trực thăng tấn công hiện đại.

Trực thăng AH-64E Apache. Ảnh Wikipedia

1. AH-64E Apache Guardian Block nâng cấp mới nhất (Mỹ)

Dù phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ Ka-52M hay Mi-28NM, Apache Guardian vẫn được nhiều bảng xếp hạng quốc tế đánh giá là trực thăng tấn công mạnh nhất thế giới năm 2026. Sự kết hợp giữa hỏa lực mạnh, cảm biến hàng đầu, khả năng tác chiến hợp nhất với UAV và kinh nghiệm chiến đấu dày dặn giúp Apache tiếp tục giữ vị trí số một.

Bảng xếp hạng năm 2026 cho thấy Mỹ và Nga vẫn thống trị lĩnh vực trực thăng tấn công với Apache, Ka-52M và Mi-28NM. Tuy nhiên, sự nổi lên của Z-10ME của Trung Quốc, Prachand của Ấn Độ hay T129 ATAK của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy khoảng cách công nghệ đang dần thu hẹp. Trong tương lai, các hệ thống trí tuệ nhân tạo, UAV hộ tống và tên lửa tầm xa có thể tiếp tục thay đổi cách những “sát thủ bầu trời” này tác chiến trên chiến trường hiện đại.