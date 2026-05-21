Những lưu ý cần nắm rõ về bảo hiểm xe máy điện tử theo quy định mới nhất 2026

Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy, được xuất trình với cảnh sát giao thông, không mang theo bị phạt đến 300.000 đồng.

Giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy điện tử được lưu trực tiếp trên điện thoại, xuất trình mọi lúc khi cần. (Ảnh minh họa)

Bảo hiểm xe máy bắt buộc là gì?

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) bắt buộc của chủ xe cơ giới là loại bảo hiểm mà mọi chủ xe máy, mô tô phải tham gia theo quy định của pháp luật. Khi xảy ra tai nạn, bảo hiểm TNDS sẽ bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba (người bị tai nạn do lỗi của chủ xe), chứ không bồi thường cho chính chủ xe.

Theo khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người lái xe khi tham gia giao thông phải mang theo chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Quy định này tiếp tục khẳng định bảo hiểm xe máy là giấy tờ bắt buộc khi lưu thông trên đường.

Về quyền lợi bồi thường, theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, mức trách nhiệm bảo hiểm tối đa là 150 triệu đồng/người/vụ đối với thiệt hại về người và 50 triệu đồng/vụ đối với thiệt hại về tài sản do xe gắn máy gây ra.

Giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy điện tử có được pháp luật công nhận không?

Căn cứ khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Nghị định 67/2023/NĐ-CP, giấy chứng nhận bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế và được phát hành dưới dạng bản cứng hoặc bản điện tử. Trường hợp cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ quy định của Luật Giao dịch điện tử và đảm bảo phản ánh đầy đủ các nội dung bắt buộc.

Trước đó, Nghị định 03/2021/NĐ-CP cũng đã quy định tại khoản 3 Điều 18 rằng người mua bảo hiểm có nghĩa vụ luôn mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực (bản cứng hoặc bản điện tử) khi tham gia giao thông, và xuất trình khi có yêu cầu của lực lượng cảnh sát giao thông.

Như vậy, giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Người dân hoàn toàn có thể lưu bản điện tử trên điện thoại và xuất trình trực tiếp khi bị kiểm tra mà không vi phạm.

Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử cần có những thông tin gì?

Theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 67/2023/NĐ-CP, dù là bản cứng hay bản điện tử, giấy chứng nhận bảo hiểm phải bao gồm đầy đủ các nội dung: tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ xe; biển số xe hoặc số khung, số máy; tên và hotline của doanh nghiệp bảo hiểm; giới hạn trách nhiệm bảo hiểm; thời hạn bảo hiểm và phí bảo hiểm; ngày cấp giấy chứng nhận cùng mã số, mã vạch để truy xuất thông tin định danh doanh nghiệp bảo hiểm và sản phẩm bảo hiểm.

Người dân khi mua bảo hiểm điện tử nên kiểm tra kỹ các thông tin trên để đảm bảo giấy chứng nhận hợp lệ khi xuất trình.

Không có bảo hiểm xe máy bị phạt bao nhiêu?

Theo điểm a, điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không có hoặc không mang theo chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự còn hiệu lực sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đến 300.000 đồng. Mức phạt này đã tăng so với quy định trước đó (100.000 - 200.000 đồng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Ngoài rủi ro bị phạt, việc không có bảo hiểm còn đồng nghĩa với việc chủ xe phải tự chịu toàn bộ chi phí bồi thường nếu gây tai nạn cho người khác, có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Xu hướng mua bảo hiểm xe máy online và lợi ích của giấy chứng nhận điện tử

Với sự phát triển của công nghệ tài chính, ngày càng nhiều người chọn hình thức mua bảo hiểm xe máy online thay vì mua trực tiếp tại các đại lý truyền thống. Hình thức này mang lại một số lợi ích rõ rệt.

Hiện nay, các nền tảng như ứng dụng MoMo cho phép người dùng mua bảo hiểm xe máy bắt buộc từ nhiều đối tác bảo hiểm uy tín, nhận giấy chứng nhận điện tử ngay sau khi thanh toán và lưu trữ trực tiếp trên ứng dụng.

Mua bảo hiểm xe máy online, nhận giấy chứng nhận điện tử trong 1 phút. (Ảnh minh họa)

Bảo hiểm xe máy bắt buộc không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm của mỗi chủ phương tiện đối với cộng đồng tham gia giao thông. Với quy định công nhận giấy chứng nhận điện tử, việc tuân thủ pháp luật giờ đây trở nên đơn giản và thuận tiện hơn bao giờ hết.