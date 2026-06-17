Messi: Kỷ lục chỉ là thống kê, Mbappe đúng là phi thường

(VTC News) -

Sáng 17/6, Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn trong lịch sử World Cup khi lập hattrick giúp Argentina đánh bại Algeria 3-0 trong khuôn khổ bảng J World Cup 2026. Ba bàn thắng giúp siêu sao 38 tuổi nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên con số 16, san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu của huyền thoại người Đức Miroslav Klose. Tuy nhiên, sau trận đấu, Messi cho biết anh không quá bận tâm tới những con số này.

“Đó là một vinh dự lớn khi được đứng cạnh những cái tên như Klose hay Ronaldo Nazario. Nhưng thành thật mà nói, điều đó không mang quá nhiều ý nghĩa. Kylian Mbappe hôm nay cũng ghi hai bàn. Cuối cùng thì đó chỉ là những con số thống kê. Dĩ nhiên tôi tự hào khi được cạnh tranh với những cầu thủ như họ, nhưng tôi không quá để tâm đến các con số", tờ Ole dẫn lời Messi.

Messi thừa nhận không quá bận tâm tới số bàn thắng kỷ lục tại World Cup. (Ảnh: Reuters)

Messi cũng dành những lời khen cho Kylian Mbappe, người vừa ghi hai bàn trong ngày thi đấu trước đó: "Tôi biết chính xác Mbappe đã ghi bao nhiêu bàn. Cậu ấy đúng là cầu thủ phi thường, thật sự là phi thường”.

Siêu sao 38 tuổi cũng thừa nhận Argentina đã trải qua nhiều thời điểm khó khăn trước đại diện châu Phi, đặc biệt trong hiệp một khi đối thủ gây ra không ít áp lực bằng lối chơi giàu thể lực và tốc độ.

"Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu phức tạp, bởi chúng tôi hiểu đối thủ có những cầu thủ rất giỏi, cơ động và chơi với cường độ cao. Nếu chúng tôi trao bóng cho họ, họ sẽ có thể tạo ra cơ hội. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã giữ vị trí tốt khi không có bóng. Chúng tôi may mắn vượt lên dẫn trước và kiểm soát trận đấu, có lẽ không theo cách chúng tôi vẫn thường làm thông qua việc kiểm soát vị trí, bởi hiệp một có đôi chút khó khăn với chúng tôi. Nhưng rồi hiệp hai đã thay đổi, điều đó là bình thường", Messi chia sẻ.

Video: Argentina 3-0 Algeria

Messi cho rằng những khó khăn mà Argentina gặp phải không phải điều bất ngờ, bởi các trận mở màn ở những giải đấu lớn luôn chứa đựng nhiều thử thách. Nhà vô địch World Cup 2022 nhắc lại bài học tương tự ở trận đấu cách đây bốn năm.

"Rõ ràng ở World Cup, không ai cho không ai điều gì. Đây là một kỳ World Cup rất cạnh tranh. Tất cả các đội đều mạnh. Họ có cách vận hành riêng, đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Mọi trận đấu sẽ rất sít sao và căng thẳng. Có nhiều đội rất mạnh về thể chất. Họ cũng chơi tốt, họ nghiên cứu chúng tôi trước trận. Sự thật là tất cả ngang sức”, đội trưởng Argentina nhận định.

Nói về cảm xúc sau trận, nhà vô địch World Cup 2022 khẳng định anh vẫn cảm thấy may mắn với những gì đã đạt được trong sự nghiệp.

“Như tôi đã nói, mọi thứ lúc này thật tuyệt vời. Tôi may mắn đạt được tất cả những giấc mơ của mình, ở cấp độ cá nhân lẫn tập thể, thậm chí tất cả còn hơn những gì tôi nghĩ bản thân có thể vươn tới. Hôm nay, tôi tận hưởng điều này. Tôi được là một phần của một tập thể tuyệt vời, cảm thấy may mắn vì vẫn có thể tận hưởng trận đấu trên sân. Thành thật mà nói, tôi đã trải qua nhiều điều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng khi còn nhỏ”, Messi chia sẻ.