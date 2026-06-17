Tạo kỳ tích chấn động ở World Cup, Messi khóc vì lý do không liên quan bóng đá

(VTC News) -

Ngày 17/6, Messi có một trong những trận đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp khi lập cú hattrick giúp Argentina đánh bại Algeria 3-0 tại World Cup 2026. Tuy nhiên, ngay sau trận đấu, siêu sao 39 tuổi bất ngờ tiết lộ anh vừa trải qua những ngày khó khăn trong cuộc sống cá nhân.

“Đó là một vấn đề hoàn toàn không liên quan đến bóng đá. Tôi đã trải qua vài ngày khó khăn và phức tạp. Tôi biết ơn toàn bộ ban huấn luyện và các thành viên trong đội tuyển và các đồng đội vì luôn ở bên cạnh, động viên và tiếp thêm sức mạnh cho tôi”, Messi chia sẻ sau trận đấu.

Messi khóc sau khi ghi bàn đầu tiên trong cú hattrick lịch sử ở World Cup.

Ngôi sao của Argentina không tiết lộ cụ thể những khó khăn mà anh nhắc đến. Tuy nhiên, những giọt nước mắt sau bàn thắng mở tỷ số cho thấy vấn đề này có ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của cầu thủ từng 8 lần giành Quả bóng vàng.

Messi nói thêm: “Như tôi đã nói, mọi thứ tôi đang trải qua lúc này thật tuyệt vời. Tôi may mắn đạt được tất cả những giấc mơ của mình, ở cấp độ cá nhân lẫn tập thể, thậm chí còn hơn những gì tôi từng có thể vươn tới.

Hôm nay, tôi tận hưởng điều này, được là một phần của một tập thể tuyệt vời, cảm thấy ổn, và may mắn là vẫn có thể tận hưởng trên sân theo cách tôi luôn yêu thích. Thành thật mà nói, mọi thứ tôi đã trải qua còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng khi còn nhỏ”.

Video: Messi lập cú hattrick lịch sử

Messi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử ghi hattrick ở đấu trường World Cup, phá kỷ lục Cristiano Ronaldo thiết lập ở World Cup 2018 (33 tuổi). Anh cũng là cầu thủ ra sân nhiều lần nhất ở giải đấu danh giá nhất cấp đội tuyển quốc gia (27 trận), ghi bàn nhiều nhất (16 bàn, bằng Miroslav Klose), tổng số bàn thắng và kiến tạo nhiều nhất (24).

Ở tuổi 39, khi nhiều ngôi sao cùng thế hệ đã giải nghệ hoặc không còn giữ được vai trò quan trọng ở đội tuyển quốc gia, Messi vẫn là đầu tàu của Argentina. Anh khẳng định bản thân vẫn còn nguyên khát khao cống hiến.

“Tôi yêu bóng đá, đó là đam mê của tôi từ khi còn nhỏ, và khi cảm thấy ổn, tôi cống hiến tất cả. Chúng tôi đang xem loạt phim về Rafa Nadal và tôi thấy mình rất giống anh ấy. Tôi nghĩ chúng tôi rất giống nhau ở điểm đó, rằng tôi luôn muốn thể hiện tốt nhất, luôn muốn cảm thấy ổn và tận hưởng điều đó theo cách ấy. Và chừng nào tôi còn có thể, còn đủ thể trạng để làm điều đó, tôi sẽ giúp đội”, tờ Ole dẫn lời Messi.