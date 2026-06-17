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Xuất bản ngày 17/06/2026 11:33 AM
Cập nhật lúc 11:33 AM ngày 17/06/2026

Xem lại từng khoảnh khắc Messi 38 tuổi ghi hattrick rung chuyển World Cup 2026

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Đúng trong trận đấu thứ 200 khoác áo tuyển Argentina, Lionel Messi tạo nên cột mốc đáng nhớ với cú hat-trick đầu tiên tại World Cup, tiến gần hơn đến với kỷ lục mới.

Video: Messi hoàn tất cú hattrick lịch sử

Sáng 17/6, Argentina đánh bại Algeria với tỷ số 3-0, trong đó cả 3 bàn thắng đều được ghi bởi tiền đạo Lionel Messi. Siêu sao 38 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên ra sân ở 6 kỳ World Cup liên tiếp.

Sáng 17/6, Argentina đánh bại Algeria với tỷ số 3-0, trong đó cả 3 bàn thắng đều được ghi bởi tiền đạo Lionel Messi. Siêu sao 38 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên ra sân ở 6 kỳ World Cup liên tiếp.

Messi đưa bóng vào lưới Algeria ở ngay phút thứ 5 nhưng không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. (Ảnh: Reuters)

Messi đưa bóng vào lưới Algeria ở ngay phút thứ 5 nhưng không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. (Ảnh: Reuters)

Messi ghi bàn đầu tiên ở phút 18. Nhận đường chuyền của Rodrigo De Paul, anh dẫn bóng đến sát vòng cấm rồi tung cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ môn Luca Zidane. Messi có bàn thắng thứ 14 ở các kỳ World Cup. (Ảnh: Reuters)

Messi ghi bàn đầu tiên ở phút 18. Nhận đường chuyền của Rodrigo De Paul, anh dẫn bóng đến sát vòng cấm rồi tung cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ môn Luca Zidane. Messi có bàn thắng thứ 14 ở các kỳ World Cup. (Ảnh: Reuters)

Messi ở tuổi 38 khiến người hâm mộ bất ngờ khi liên tục tranh chấp, nhiều pha bóng chơi quyết liệt. (Ảnh: Reuters)

Messi ở tuổi 38 khiến người hâm mộ bất ngờ khi liên tục tranh chấp, nhiều pha bóng chơi quyết liệt. (Ảnh: Reuters)

Phút 60, đội trưởng Argentina dễ dàng đá bồi nâng tỷ số lên 2-0 sau khi thủ môn Algeria không thể bắt dính cú sút của Alexis Mac Allister. (Ảnh: Reuters)

Phút 60, đội trưởng Argentina dễ dàng đá bồi nâng tỷ số lên 2-0 sau khi thủ môn Algeria không thể bắt dính cú sút của Alexis Mac Allister. (Ảnh: Reuters)

Khoảnh khắc Messi ghi bàn thứ 15 ở World Cup, đuổi kịp thành tích của Ronaldo Nazario (Brazil). (Ảnh: Reuters)

Khoảnh khắc Messi ghi bàn thứ 15 ở World Cup, đuổi kịp thành tích của Ronaldo Nazario (Brazil). (Ảnh: Reuters)

Với thông số 38 tuổi 357 ngày, anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi được trên 1 bàn trong 1 trận đấu World Cup, phá kỷ lục của Roger Milla (Cameroon) năm 1990. (Ảnh: Reuters)

Với thông số 38 tuổi 357 ngày, anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi được trên 1 bàn trong 1 trận đấu World Cup, phá kỷ lục của Roger Milla (Cameroon) năm 1990. (Ảnh: Reuters)

Messi hoàn tất cú hattrick với cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm ở phút 76 để khép lại ngày thi đấu đáng nhớ nhất của mình tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Messi hoàn tất cú hattrick với cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm ở phút 76 để khép lại ngày thi đấu đáng nhớ nhất của mình tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Với 16 pha lập công sau 6 kỳ World Cup, Messi cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu của huyền thoại người Đức Miroslav Klose.

Với 16 pha lập công sau 6 kỳ World Cup, Messi cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu của huyền thoại người Đức Miroslav Klose.

Với phong độ hiện tại, cùng việc vẫn còn tới 2 vòng bảng trước mắt, khả năng huyền thoại Argentina vượt qua cột mốc này trong những tuần tới gần như chỉ còn là vấn đề thời gian.

Với phong độ hiện tại, cùng việc vẫn còn tới 2 vòng bảng trước mắt, khả năng huyền thoại Argentina vượt qua cột mốc này trong những tuần tới gần như chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đây là cú hattrick thứ 61 trong sự nghiệp của Messi và là cú thứ 11 anh ghi được trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đây cũng là trận đấu thứ năm liên tiếp Messi ghi bàn tại World Cup.

Đây là cú hattrick thứ 61 trong sự nghiệp của Messi và là cú thứ 11 anh ghi được trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đây cũng là trận đấu thứ năm liên tiếp Messi ghi bàn tại World Cup.

Với cú hattrick này, anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi nhiều hơn một bàn, lớn tuổi nhất lập hattrick trong một trận đấu ở World Cup (38 tuổi 357 ngày), phá kỷ lục trước đó của Cristiano Ronaldo (33 tuổi).

Với cú hattrick này, anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi nhiều hơn một bàn, lớn tuổi nhất lập hattrick trong một trận đấu ở World Cup (38 tuổi 357 ngày), phá kỷ lục trước đó của Cristiano Ronaldo (33 tuổi).

Messi sẽ bước sang tuổi 39 vào tuần tới. Trước World Cup 2026, anh gặp chấn thương ởgân kheo trong màu áo Inter Miami, khiến quá trình chuẩn bị bị ảnh hưởng phần nào.

Messi sẽ bước sang tuổi 39 vào tuần tới. Trước World Cup 2026, anh gặp chấn thương ởgân kheo trong màu áo Inter Miami, khiến quá trình chuẩn bị bị ảnh hưởng phần nào.

Dù vậy, chủ nhân 8 Quả bóng Vàng không gặp trở ngại nào trong trận giao hữu với Iceland tuần trước, khi vào sân 20 phút và ghi một bàn từ chấm phạt đền.

Dù vậy, chủ nhân 8 Quả bóng Vàng không gặp trở ngại nào trong trận giao hữu với Iceland tuần trước, khi vào sân 20 phút và ghi một bàn từ chấm phạt đền.

Trận đấu với Algeria cũng đánh dấu lần thứ 200 Messi khoác áo đội tuyển Argentina. Anh bắt đầu sự nghiệp quốc tế từ năm 2005 khi mới 18 tuổi.

Trận đấu với Algeria cũng đánh dấu lần thứ 200 Messi khoác áo đội tuyển Argentina. Anh bắt đầu sự nghiệp quốc tế từ năm 2005 khi mới 18 tuổi.

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