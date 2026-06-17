Xem lại từng khoảnh khắc Messi 38 tuổi ghi hattrick rung chuyển World Cup 2026

Dựa trên biên chế được cấp thẩm quyền giao, Bộ Nội vụ đề xuất UBND tỉnh xây dựng phương án phân bổ biên chế công chức với cấp tỉnh, xã.
Đoạn clip người đàn ông bị cho là xô ngã cháu bé rồi đấm vào mặt người mẹ tại một cửa hàng ở Khánh Hòa đang gây xôn xao mạng xã hội, công an vào cuộc xác minh.
Đúng trong trận đấu thứ 200 khoác áo tuyển Argentina, Lionel Messi tạo nên cột mốc đáng nhớ với cú hat-trick đầu tiên tại World Cup, tiến gần hơn đến với kỷ lục mới.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai khẳng định thông tin tỉnh tiếp tục sáp nhập, giảm còn 34 xã, phường là sai sự thật.
Xăng E10RON95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở kể từ ngày 16/6/2026 đến hết 15/6/2028.
Hội Báo toàn quốc 2026 sẽ giới thiệu triển lãm ngoài trời với khoảng 1.000 hình ảnh, tư liệu về hành trình hơn một thế kỷ của báo chí cách mạng Việt Nam.
Một viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai bị khởi tố do tự ý chỉnh sửa nội dung trên 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân
Giá bạc hôm nay 17/6/2026 ghi nhận diễn biến tích cực tại thị trường trong nước và thế giới.
Chứng kiến Lionel Messi lập hattrick trong trận Argentina thắng Algeria 3-0, Erling Haaland cũng phải thể hiện sự thán phục.
Hanoi Premium Rising Star Fest 2026 mở ra không gian trải nghiệm thời thượng, thưởng bia độc đáo và đại nhạc hội đầy cảm hứng để tận hưởng mùa hè đậm chất Premium.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát hiện những chum rượu hơn 2.500 năm trước, hé lộ kỹ thuật nấu rượu vô cùng tinh tế, khoa học.
Từ 1/7/2026, mức đóng và hưởng BHYT được điều chỉnh theo lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng, mở rộng quyền lợi và tăng mức chi trả cho người tham gia.
Trực tiếp bóng đá Áo vs Jordan (11h ngày 17/6): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Áo đấu với Jordan thuộc bảng J World Cup 2026 mới nhất.
Không còn đứng trước ngưỡng cửa chuyển đổi, báo chí năm 2026 đang ở tâm bão công nghệ, nơi AI vừa là cơ hội vừa là thách thức sống còn.
Sau nhiều tháng duy trì mức giá cao, sầu riêng Thái tại các vùng trồng trọng điểm giảm mạnh trong những ngày gần đây, khiến nhiều nhà vườn lo lắng.
Bình luận