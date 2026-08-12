Tổng công trình sư công nghệ chiến lược nhận lương tối đa 300 triệu đồng/tháng

(VTC News) -

Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) ký ban hành Thông tư số 49/2026/TT-BKHCN quy định cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược.

Thông tư nhằm cụ thể hóa các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghệ chiến lược bằng những cơ chế tài chính mới, theo hướng tăng quyền chủ động cho tổ chức thực hiện, gắn kinh phí với kết quả và huy động thêm nguồn lực xã hội.

Tổng công trình sư công nghệ chiến lược tại Việt Nam nhận lương tối đa 300 triệu đồng/tháng. (Ảnh: Ngọc Duy)

Tổng công trình sư lương tối đa 300 triệu đồng/tháng

Một trong những nội dung đáng chú ý là phương thức chi trả thù lao cho nhân lực thực hiện nhiệm vụ công nghệ chiến lược. Thù lao được xác định theo vị trí công việc, yêu cầu chuyên môn, trách nhiệm, thời gian tham gia và sản phẩm đầu ra.

Trong quá trình xây dựng chính sách, Bộ KH&CN đã tham chiếu mô hình nhân lực nghiên cứu của Singapore, trong đó có A*STAR, đối sánh các vị trí có tính chất và mức độ trách nhiệm tương ứng. Đồng thời quy đổi thu nhập sau thuế và điều chỉnh theo sức mua tương đương (PPP).

Theo phương pháp này, mức thù lao được đề xuất theo hướng phân tầng tương ứng với trách nhiệm và mức độ đóng góp. Tổng công trình sư được hưởng tối đa 300 triệu đồng/tháng; Chủ nhiệm nhiệm vụ tối đa 150 triệu đồng/tháng; các thành viên chính tối đa 120 triệu đồng/tháng hoặc 100 triệu đồng/tháng tùy vị trí; thành viên trực tiếp thực hiện từ 70 - 90 triệu đồng/tháng; kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ chuyên môn tối đa 45 triệu đồng/tháng.

Đây là mức trần để lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, không phải mức chi trả cố định. Thù lao thực tế của từng cá nhân được xác định theo vị trí công việc, số tháng và tỷ lệ thời gian tham gia nhiệm vụ.

Thuê chuyên gia, quản lý kinh phí theo gói công việc

Thông tư cho phép thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài theo cơ chế thỏa thuận, căn cứ yêu cầu chuyên môn, phạm vi và nội dung công việc, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, thời gian tham gia. Cũng như mặt bằng giá thị trường và thông lệ quốc tế.

Mức thuê chuyên gia theo tháng thông thường tối đa bằng mức thù lao của Chủ nhiệm nhiệm vụ. Trường hợp cần thiết phải thuê với mức cao hơn, tổ chức chủ trì phải thuyết minh sự cần thiết, căn cứ xác định mức thuê, khả năng huy động chuyên gia, hiệu quả dự kiến và khả năng cân đối kinh phí. Mức thuê tối đa có thể bằng mức thù lao của Tổng công trình sư, tức 300 triệu đồng/tháng.

Mức thuê chuyên gia theo tháng thông thường tối đa bằng mức thù lao của Chủ nhiệm nhiệm vụ. (Ảnh: Ngọc Duy)

Dự toán và quản lý kinh phí nhiệm vụ được thực hiện theo gói công việc (Work Package) và mốc đánh giá (Milestone). Mỗi gói công việc xác định mục tiêu, phạm vi, sản phẩm đầu ra, kinh phí, tổ chức hoặc cá nhân chịu trách nhiệm và thời gian thực hiện.

Kết quả tại từng mốc là căn cứ để thanh toán, quyết toán kinh phí và quyết định cấp kinh phí cho giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là cơ sở để xem xét tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng sớm nhiệm vụ theo cách tiếp cận “Go/No-Go”.

Đối với những bài toán có nhiều hướng công nghệ khả thi, Thông tư cho phép triển khai nhiều phương án nghiên cứu độc lập cùng hướng tới một mục tiêu, yêu cầu và chỉ tiêu đánh giá. Các phương án được đánh giá, sàng lọc theo từng mốc; phương án không còn phù hợp có thể được chấm dứt và không tiếp tục bố trí ngân sách cho các mốc chưa thực hiện.

Dự phòng tối đa 10%, chấp nhận rủi ro nghiên cứu

Kinh phí dự phòng do tổ chức chủ trì đề xuất, được cơ quan quản lý xem xét, quyết định nhưng không vượt quá 10% tổng dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ.

Tổ chức chủ trì cũng được sử dụng nguồn tài chính hợp pháp của mình hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để ứng trước kinh phí thực hiện những nội dung cấp bách trước khi ngân sách Nhà nước được cấp. Khoản kinh phí ứng trước được tổng hợp để thanh toán, quyết toán theo quy định.

Kinh phí đối ứng của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có thể gồm tiền, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, phòng thí nghiệm, cơ sở thử nghiệm, hạ tầng kỹ thuật, quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng công nghệ, phần mềm, tài sản vô hình, chi phí nhân lực trực tiếp và các nguồn lực hợp pháp khác.

Đối với trường hợp nhiệm vụ thuộc diện rủi ro được chấp nhận theo quy định pháp luật, tổ chức chủ trì không phải hoàn trả phần kinh phí ngân sách Nhà nước đã sử dụng đúng mục tiêu, đúng nội dung, đúng phạm vi và đúng quy định.

Tuy nhiên, phần kinh phí sử dụng sai mục đích hoặc không đúng quy định phải hoàn trả; trường hợp gian lận hoặc cố ý vi phạm được xử lý theo quy định.

Cơ chế này đi kèm trách nhiệm giải trình của tổ chức chủ trì về sản phẩm, chỉ tiêu kỹ thuật, tiến độ, hiệu quả sử dụng kinh phí và tính trung thực của hồ sơ.