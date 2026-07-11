Thủ tướng yêu cầu tinh gọn 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập
Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt mục tiêu tinh gọn, giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1/7/2025.
Đoàn Việt Nam về nước sau 12 ngày tìm kiếm nạn nhân động đất ở Venezuela
Chuyến bay chở đoàn công tác lực lượng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về nước, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân đạo hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất.
Diện mạo mới của sân Mỹ Đình sau hơn 2 tháng cải tạo mặt cỏ giống Old Trafford
Sau hơn 2 tháng cải tạo, sân Mỹ Đình khoác diện mạo mới với thảm cỏ Zeon Zoysia giống sân Old Trafford, sẵn sàng phục vụ các trận đấu của tuyển Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự, chúc mừng lực lượng An ninh nhân dân tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Sao Vàng.
Giá cà phê hôm nay 11/7/2026: Quay đầu giảm, kết thúc tuần biến động mạnh
Sau phiên tăng mạnh, giá cà phê hôm nay 11/7/2026 quay đầu giảm trên các sàn giao dịch quốc tế, theo đó Robusta mất mốc 4.000 USD/tấn.
'Người tình màn ảnh' của Tăng Thanh Hà: U50 độc thân vui vẻ, kín tiếng đời tư
Ở tuổi 45, nam diễn viên chưa lập gia đình và vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, phong độ như thời đỉnh cao sự nghiệp.
Giá tiêu hôm nay 11/7: Trong nước ổn định, thế giới biến động nhẹ
Giá tiêu hôm nay 11/7 trong nước tiếp tục đi ngang, còn trên thị trường thế giới, tiêu Indonesia tăng nhẹ.
Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Argentina vs Thụy Sỹ, tứ kết World Cup 2026
Siêu máy tính dự đoán Argentina có tỷ lệ thắng cao hơn Thụy Sỹ, nhưng khả năng tổ chức phòng ngự của đội bóng châu Âu có thể khiến Messi và đồng đội gặp khó.
Iran bác tin đề nghị đàm phán với Mỹ
Người phát ngôn Bộ Ngoại Iran Esmaeil Baqaei bác bỏ thông tin do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 10/7 rằng Tehran đề nghị đàm phán trở lại với Washington.
Nhà đầu tư gia tăng sở hữu liền kề Đảo Ngọc để tận dụng 'ưu đãi kép' trước 20/7
Chiến lược sở hữu từ hai căn liền kề được nhiều nhà đầu tư lựa chọn tại Đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng) nhằm tận dụng ưu đãi và chính sách cố định lãi suất.
Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Na Uy vs Anh, tứ kết World Cup 2026
Siêu máy tính dự đoán Anh có tỷ lệ thắng cao hơn Na Uy, nhưng phong độ ghi bàn của Erling Haaland khiến đây trở thành cặp tứ kết cân bằng.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng
Kiểm tra công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu thực hiện với trách nhiệm cao nhất, sớm đưa các liệt sĩ trở về.
Thủ tướng yêu cầu tinh gọn 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập
Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt mục tiêu tinh gọn, giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1/7/2025.
Nhận định, dự đoán tỷ số Argentina vs Thụy Sỹ: Messi nối dài huyền thoại
Nhận định Argentina vs Thụy Sỹ, tứ kết World Cup 2026 (8h ngày 12/7): Phân tích phong độ, lực lượng, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số trận Argentina vs Thụy Sỹ.
Bước chuyển sang thị trường phía Nam của Ngân hàng MBV
Ngân hàng MBV khai trương trụ sở mới tại tòa nhà của VIFC – HCMC số 8 Nguyễn Huệ, mở đầu cho bước đồng hành cùng hạ tầng tài chính mới của Thành phố.
Thống kê đáng chú ý trận Na Uy vs Anh: Haaland đấu Kane, Bellingham
Số liệu thống kê đáng chú ý trận Na Uy vs Anh: Phân tích dữ liệu phong độ, đối đầu, bàn thắng, thẻ phạt, phạt góc và các chỉ số quan trọng trước trận Na Uy vs Anh.
Đại học Thái Bình Dương tặng laptop, học bổng 100% cho tân sinh viên
Đây là năm thứ ba Đại học Thái Bình Dương triển khai chương trình đồng hành cùng thí sinh với các hỗ trợ thiết thực.
Trực tiếp: Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân
Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và đón nhận Huân chương Sao Vàng diễn ra vào lúc 9h ngày 11/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Bình luận