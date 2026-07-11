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Xuất bản ngày 11/07/2026 10:47 AM
Xuất bản ngày 11/07/2026 10:47 AM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Minh Tuệ
Minh Tuệ
(VTC News) -

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự, chúc mừng lực lượng An ninh nhân dân tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Sao Vàng.

Sáng 11/7, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và đón nhận Huân chương Sao vàng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự, chúc mừng lực lượng An ninh nhân dân. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự lễ kỷ niệm.

Sáng 11/7, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và đón nhận Huân chương Sao vàng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự, chúc mừng lực lượng An ninh nhân dân. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự Công an nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự Công an nhân dân Việt Nam.

Trải qua chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc; được Đảng, Nhà nước 4 lần tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 10 lần tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trải qua chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc; được Đảng, Nhà nước 4 lần tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 10 lần tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, lực lượng An ninh nhân dân vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ năm. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ an ninh Tổ quốc đầy vẻ vang.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, lực lượng An ninh nhân dân vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ năm. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ an ninh Tổ quốc đầy vẻ vang.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự lễ kỷ niệm, chúc mừng lực lượng An ninh nhân dân.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự lễ kỷ niệm, chúc mừng lực lượng An ninh nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan các gian hàng triển lãm chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan các gian hàng triển lãm chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân anh hùng; tri ân và tôn vinh các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân anh hùng; tri ân và tôn vinh các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ.

Đồng thời khẳng định và làm sâu sắc hơn giá trị truyền thống anh hùng, vẻ vang, giáo dục lý tưởng cách mạng, hun đúc ý chí tự hào, tự tôn dân tộc, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ an ninh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời khẳng định và làm sâu sắc hơn giá trị truyền thống anh hùng, vẻ vang, giáo dục lý tưởng cách mạng, hun đúc ý chí tự hào, tự tôn dân tộc, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ an ninh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

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