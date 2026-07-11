Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Trải qua chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc; được Đảng, Nhà nước 4 lần tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 10 lần tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.