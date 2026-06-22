Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: An ninh kỷ nguyên mới không chỉ là giữ biên giới, lãnh thổ

(VTC News) -

Nội dung trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh Nhân dân và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lần thứ 3, sáng 22/6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Khái quát quá trình 80 năm xây dựng và phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận Học viện An ninh Nhân dân đã đào tạo hàng chục vạn cán bộ ưu tú cho ngành Công an, Quân đội và các cơ quan thuộc khối nội chính; cán bộ Bộ Công an Lào và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

"Nhiều đồng chí đã đảm nhiệm những cương vị chủ chốt quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và các địa phương; đã trở thành lãnh đạo chỉ huy, tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an ninh trật tự", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Bên cạnh đó, Học viện góp phần quan trọng trong xây dựng hệ thống lý luận nghiệp vụ bảo vệ an ninh quốc gia đặc sắc Việt Nam; tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định các chủ trương, hoàn thiện chính sách pháp luật về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân...

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia càng cao, càng toàn diện.

"Bối cảnh tình hình đó đang đặt ra nhiệm vụ rất mới, rất vinh quang đối với Học viện An ninh Nhân dân. Nhà trường phải vươn lên định vị thế trong các trường ở khu vực và trên thế giới về nghiên cứu học thuật, đào tạo nhân lực thực thi pháp luật và gia tăng đóng góp vào hợp tác quốc tế về an ninh, góp phần củng cố tin cậy chính trị của Việt Nam với các đối tác và vành đai an ninh từ sớm, từ xa", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Để hoàn thành được trách nhiệm vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xác lập định vị phát triển mới của Học viện từ trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an Nhân dân hiện nay sang trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu quốc gia, ngang tầm quốc tế vào năm 2045.

Là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu đất nước đào tạo nhân lực an ninh quốc gia, Học viện An ninh Nhân dân phải khẳng định rõ vai trò gương mẫu, đi đầu triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và các chủ trương chiến lược của Đảng về giáo dục - đào tạo.

Cùng với định vị chiến lược mới xác định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Học viện định rõ mục tiêu phấn đấu đạt được qua từng mốc năm 2030, 2035, 2045, xây dựng chiến lược phát triển với lộ trình, bước đi cụ thể và nỗ lực cao nhất để sớm về đích.

"Phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, nội dung giáo dục, đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại; xây dựng nguồn nhân lực an ninh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới ngay từ trên ghế nhà trường", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên xác lập quan điểm an ninh toàn diện, mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh quốc gia theo hướng "phát triển đến đâu, an ninh đến đó".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng an ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là an ninh biên giới, lãnh thổ mà còn là an ninh chế độ, an ninh cầm quyền, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh tài chính, an ninh dữ liệu, an ninh môi trường, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh con người, an ninh số, an ninh hạt nhân, an ninh truyền dẫn cáp quang, an ninh vệ tinh, an ninh các không gian, lĩnh vực mới như tầm thấp, vũ trụ, ngầm và kinh tế số.

Đi kèm với đó là chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới như chiến tranh thông tin, chiến tranh nhận thức, chiến tranh mạng, chiến tranh thương mại.

"Bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bằng các biện pháp truyền thống, mà phải ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ; đồng thời an ninh phải chủ động kiến tạo, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển bền vững, chất lượng cao", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Nêu rõ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, AI và công nghệ lượng tử đang làm thay đổi bản chất của an ninh và bảo vệ an ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là những vấn đề rất mới, đòi hỏi Học viện cần thống nhất nhận thức, khẩn trương có chiến lược cụ thể, mở rộng phạm vi, điều chỉnh mạnh mẽ nội dung đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về cung cấp nhân lực an ninh trong giai đoạn cách mạng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tăng cường đóng góp trong triển khai đối ngoại ở tầm cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, Nhà nước về chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường, nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực.

Học viện cần chủ động phát hiện, tham mưu các sáng kiến an ninh, cấu trúc an ninh - đối thoại, tham gia kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp an ninh.

Học viện cần đi đầu dẫn dắt việc xây dựng, hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam; tiếp tục là lực lượng xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cần phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, khát vọng học thuật, tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học nhằm nâng tầm, phát triển, hoàn thiện lý luận, nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, tạo nền tảng hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam vào năm 2035.

Đồng thời, chú trọng nghiên cứu, luận giải những vấn đề an ninh mới, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên số; tiên phong đổi mới phương thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng chống tán phát tin giả, tin sai sự thật, nhất là trên môi trường số và lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng cũng như trong toàn dân, toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân tặng Học viện An ninh Nhân dân. (Ảnh: TTXVN)

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề ra với Học viện An ninh Nhân dân là chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn và năng lực hội nhập; thật sự là những tấm gương mẫu mực, truyền cảm hứng cho các thế hệ học viên; tiên phong trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, trở thành những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia.

Đối với các học viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước căn dặn khoảng thời gian học tập tại Học viện là rất quý báu để nỗ lực học tập, trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức người Công an cách mạng với tinh thần 3 nhất: "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất.

Các học viên cũng cần tập trung xác lập nền tảng tư duy sắc bén, tầm nhìn rộng mở, nâng cao ý thức tự học suốt đời, năng lực sáng tạo để vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự và viết tiếp những trang sử vẻ vang của Học viện An ninh Nhân dân, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành chức năng cần có cơ chế, chính sách và đầu tư nguồn lực cho Học viện; có các chính sách đặc thù nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ngang tầm nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới; tạo môi trường thuận lợi thu hút các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trên các lĩnh vực nhằm tăng cường nguồn lực tri thức cho Học viện.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lần thứ 3 cho Học viện An ninh Nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2015 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.