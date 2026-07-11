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Trực tiếp: Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và đón nhận Huân chương Sao Vàng diễn ra vào lúc 9h ngày 11/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Giá lúa gạo hôm nay 11/7: Lúa ổn định, gạo bán lẻ biến động Giá lúa gạo hôm nay 11/7 tại thị trường trong nước nhìn chung ổn định, chỉ gạo bán lẻ biến động với Đài Thơm tăng giá, gạo thường giảm.

Thống kê đáng chú ý trận Argentina vs Thụy Sỹ: Messi lập thêm kỷ lục Số liệu thống kê đáng chú ý trận Argentina vs Thụy Sỹ: Phân tích dữ liệu phong độ, bàn thắng, thẻ phạt, phạt góc và các chỉ số quan trọng trước trận đấu.

Larue cùng TP Đà Nẵng lan tỏa giá trị văn hóa, ẩm thực và du lịch địa phương Larue, thương hiệu bia thuộc HEINEKEN Việt Nam đồng hành cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tôn vinh bản sắc văn hóa và du lịch địa phương.

Ám ảnh những thân tàu cháy rụi, hoang tàn sau hỏa hoạn ở cảng cá Tam Quan Hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn 6 tàu cá công suất lớn tại khu neo đậu Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai) để lại một khoảng hoang tàn, ám ảnh trong mắt ngư dân.

LPBank lập 'cú đúp' tại HR Asia Awards 2026 LPBank vừa được HR Asia Awards 2026 vinh danh ở hai hạng mục danh giá gồm “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026” và “Doanh nghiệp Dẫn đầu công nghệ 2026”.

Hải Phòng bàn giao 99 xe ô tô điện VF8 cho các xã, phường, đặc khu UBND TP Hải Phòng vừa mua, bàn giao 99 xe ô tô điện VF8 cho 98 xã, phường, đặc khu phục vụ công tác chung sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Người Việt chuộng xe xanh, xe hybrid dẫn đầu cuộc đua tăng trưởng Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục duy trì đà phục hồi trong nửa đầu năm 2026 khi tổng doanh số bán hàng tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Nhận định, dự đoán tỷ số Na Uy vs Anh: Haaland cạnh tranh với Harry Kane Nhận định Na Uy vs Anh, tứ kết World Cup 2026 (4h ngày 12/7): Phân tích phong độ, lực lượng, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số trận Na Uy đấu với Anh.

Jaecoo J5 mở đặt cọc, lần đầu có đủ ba tùy chọn động cơ tại Việt Nam Jaecoo J5 bắt đầu nhận đặt cọc tại Việt Nam với 4 phiên bản, giá dự kiến từ dưới 569 triệu đồng và lần đầu cung cấp đủ ba lựa chọn động cơ.

Vừa lên máy bay về nước, Ronaldo nhớ chức vô địch EURO 'tầm vóc ngang World Cup' Cristiano Ronaldo đăng bài kỷ niệm 10 năm vô địch EURO 2016 cùng tuyển Bồ Đào Nha trên trang cá nhân, khẳng định đây là một chiến thắng vô giá.

Biến đổi khí hậu định hình lại ngành du lịch hạng sang Nắng nóng cực đoan do biến đổi khí hậu đang làm thay đổi xu hướng du lịch hạng sang, khi du khách rời những bãi biển đầy nắng để tìm điểm nghỉ dưỡng mát mẻ hơn.

Thủ tướng Malaysia ra mắt 'phiên bản AI' để tương tác với người dân Thủ tướng Malaysia dự kiến trở thành một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên ra mắt phiên bản AI của chính mình để hỗ trợ dịch vụ công và tương tác với người dân.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/7/2026 bao nhiêu 1 lượng? Trước giờ mở cửa phiên sáng 11/7, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng gần 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.