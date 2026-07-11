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Xuất bản ngày 11/07/2026 09:07 AM
Cập nhật lúc 09:11 AM ngày 11/07/2026

Trực tiếp: Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

(VTC News) -

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và đón nhận Huân chương Sao Vàng diễn ra vào lúc 9h ngày 11/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

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