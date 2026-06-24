Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống

(VTC News) -

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, chiều 24/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Công an Nhân dân tiếp tục khẳng định rõ nét sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các chủ trương chiến lược của Đảng, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động bằng các công tác rất cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Bộ Công an)

Bên cạnh đó, công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước tiến mới. Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm sâu; đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, lừa đảo đạt nhiều kết quả tích cực. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chuyển đổi số quốc gia...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, sơ kết 1 năm thực hiện mô hình mới của hệ thống chính trị cho thấy, lực lượng Công an tiếp nhận, triển khai 5 nhiệm vụ mới kết quả phục vụ Nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

Về công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Công an Nhân dân quyết liệt triển khai bảo vệ an ninh quốc gia theo đúng tư duy, nhận thức mới của Đảng, mở rộng phạm vi bảo vệ, tăng cường năng lực, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

"Tập trung tham mưu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò gương mẫu thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tập trung xây dựng lực lượng Công an Nhân dân Ba Nhất và thực hiện mục tiêu hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Bộ Công an)

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng các cán bộ được Bộ Chính trị tín nhiệm chỉ định tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang, cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo lực lượng Công an thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.