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Xuất bản ngày 18/06/2026 11:02 AM
Xuất bản ngày 18/06/2026 11:02 AM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về phòng chống tham nhũng, lãng phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Sáng 18/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo.

Sáng 18/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về phòng chống tham nhũng, lãng phí - 4
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại phiên họp.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về phòng chống tham nhũng, lãng phí - 7
(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-chu-tri-phien-hop-ve-phong-chong-tham-nhung-lang-phi-post1307476.vov

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