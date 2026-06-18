Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về phòng chống tham nhũng, lãng phí

(Nguồn: Báo điện tử VOV)
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện được khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam.
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