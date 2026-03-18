Khởi tố mới 1.151 vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ từ đầu năm

Theo thông báo của Ban Nội chính Trung ương, ngày 18/3, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026.

Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)

Về một số kết quả nổi bật, Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá từ sau phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo (ngày 25/12/2025) đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là các cơ quan chức năng đã tích cực, khẩn trương xây dựng, hoàn thành nhiều đề án quan trọng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng các đề án về công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số để trình Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án/2.367 bị can, truy tố 757 vụ án/1.847 bị can, xét xử sơ thẩm 604 vụ án/1.733 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 1 vụ án/24 bị can, khởi tố bổ sung 3 bị can trong 3 vụ án, kết luận điều tra 3 vụ án/70 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án/117 bị can, xét xử sơ thẩm 8 vụ án/210 bị cáo, xét xử phúc thẩm 2 vụ án/9 bị cáo.

Các cơ quan tố tụng đã hoàn thành xét xử sơ thẩm 7 vụ án trọng điểm trước thời điểm Đại hội XIV của Đảng theo kết luận của Ban Chỉ đạo. Gồm: Vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Khoa học và công nghệ Avatek và các cơ quan, tổ chức liên quan; Vụ án xảy ra tại Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TP.HCM; Vụ án liên quan đến việc giao đất tại khu vực Sân bay Nha Trang; Vụ án xảy ra tại Ban Quản lý dự án công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk; Vụ án xảy ra tại Công ty Z Holding; Vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, tỉnh Đồng Nai.

Các cơ quan tố tụng cũng phát hiện, điều tra một số vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Điển hình như: Vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); Vụ án Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, phương tiện điện tử của người khác, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An và các cơ quan tổ chức liên quan trên địa bàn TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tích cực, chủ động tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát ngay từ đầu các cơ chế, chính sách mới, dự án, công trình trọng điểm quốc gia; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức 22 đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và kiểm tra về tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước đã xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm toán, bám sát theo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Nhất là, Thanh tra Chính phủ đã triển khai 39 cuộc thanh tra; đã hoàn thành, ban hành 13 kết luận thanh tra; trong đó đã ban hành kết luận thanh tra 1 chuyên đề Ban Chỉ đạo giao.

Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Tính đến nay có: 1.023 dự án được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo đã xử lý, tháo gỡ và không còn khó khăn, vướng mắc; 2.347 dự án đã có chủ trương xử lý, tháo gỡ.

Cũng theo đánh giá của Thường trực Ban Chỉ đạo, công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo đồng thuận cao trong xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trước, trong và sau thời điểm tổ chức Đại hội XIV; đã chú trọng tuyên truyền, giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, gắn với việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.