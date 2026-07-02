Toàn cảnh lễ kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những yêu cầu cao hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn, thời cơ lớn hơn nhưng cũng đối mặt nhiều thách thức gay gắt hơn. Trong bối cảnh đó, TP.HCM không chỉ hòa cùng dòng chảy phát triển của đất nước mà còn phải trở thành động lực thúc đẩy dòng chảy ấy. “Thành phố phải tiếp tục đi trước, mở đường, thử nghiệm, đột phá và lan tỏa”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.