Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Buổi lễ diễn ra tại Hội trường Thống nhất, khẳng định ý nghĩa lịch sử việc Quốc hội đặt tên TP Sài Gòn - Gia Định là TP.HCM ngày 2/7/1976.

Sau 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, bộ máy Nhà nước đã trở nên tinh gọn và phục vụ người dân tốt hơn.