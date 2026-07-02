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Xuất bản ngày 02/07/2026 08:50 AM
Cập nhật lúc 09:10 AM ngày 02/07/2026

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VTC News) -

Sáng 2/7, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp tròn 50 năm Thành phố vinh dự được mang tên Bác.

Chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026), sáng 2/7, Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng lãnh đạo TP.HCM, do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng đoàn đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Công viên Tượng Đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Sài Gòn. (Ảnh: Lương Ý)

Chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026), sáng 2/7, Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng lãnh đạo TP.HCM, do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng đoàn đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Công viên Tượng Đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Sài Gòn. (Ảnh: Lương Ý)

Tham gia cùng đoàn còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu. (Ảnh: Lương Ý)

Tham gia cùng đoàn còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu. (Ảnh: Lương Ý)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh kỷ niệm trước Tượng Đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lương Ý)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh kỷ niệm trước Tượng Đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lương Ý)

Cũng trong sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh được được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lương Ý)

Cũng trong sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh được được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lương Ý)

Lương Ý
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