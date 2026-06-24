Tin xe 24/6: Geely Galaxy Cruiser 700 lộ diện, Ducati tung bộ đôi V2 mới

(VTC News) -

Honda Odyssey chuẩn bị ngừng bán

Honda được cho là sẽ ngừng bán mẫu MPV Honda Odyssey trong năm nay để mở đường cho Honda Avancier thế hệ mới, một mẫu SUV cỡ lớn dự kiến đóng vai trò sản phẩm kế nhiệm trong danh mục xe của hãng. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Honda đang tái cơ cấu danh mục sản phẩm tại một số thị trường và tập trung nhiều hơn vào các dòng SUV.

Honda Odyssey sẽ bị ngừng bán trong năm nay, thay bằng SUV cỡ lớn Avancier mới.

Honda Odyssey là một trong những mẫu MPV quen thuộc của thương hiệu Nhật Bản, từng được phân phối tại nhiều thị trường trên thế giới. Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng đang thay đổi khi nhóm khách hàng gia đình ngày càng chuyển sang lựa chọn SUV cỡ lớn nhờ thiết kế đa dụng, khoảng sáng gầm cao và khả năng vận hành linh hoạt hơn.

Mẫu xe được nhắc đến để thay thế là Honda Avancier thế hệ mới. Những thông tin trước đó cho thấy Avancier có kích thước lớn hơn CR-V và được định vị ở phân khúc SUV cỡ lớn. Xe dự kiến ra mắt tại khu vực Đông Nam Á trong năm nay, trở thành một trong những sản phẩm chủ lực mới của Honda.

Việc Odyssey chuẩn bị rời sân khấu phản ánh sự dịch chuyển chiến lược sản phẩm của Honda, khi các hãng xe toàn cầu ngày càng ưu tiên SUV thay cho các dòng MPV truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay.

Ducati mang bộ đôi V2 mới đến Việt Nam

Ducati Việt Nam đã giới thiệu hai mẫu mô tô phân khối lớn mới gồm Ducati Panigale V2 S và Ducati Streetfighter V2 S. Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở khối động cơ V-Twin 90 độ hoàn toàn mới có dung tích 890 cc, được Ducati mô tả là cỗ máy xi-lanh đôi nhẹ nhất trong lịch sử hãng với trọng lượng chỉ 54,4 kg.

Ducati Panigale V2 S và Streetfighter V2 S ra mắt Việt Nam với động cơ V12.

Khối động cơ mới được phát triển nhằm nâng cao hiệu suất vận hành đồng thời giảm trọng lượng tổng thể. Đây cũng là nền tảng kỹ thuật chung cho cả Panigale V2 S và Streetfighter V2 S thế hệ mới.

Tại Việt Nam, Ducati Panigale V2 S được phân phối chính hãng với giá 759 triệu đồng, trong khi Ducati Streetfighter V2 S có giá 629 triệu đồng. Cả hai mẫu xe hiện đã có mặt tại hệ thống đại lý chính hãng để khách hàng tham quan và trải nghiệm.

Sự xuất hiện của bộ đôi này đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược sản phẩm của Ducati tại Việt Nam, khi hãng đưa thế hệ động cơ V2 mới nhất đến thị trường trong nước ngay sau khi giới thiệu trên phạm vi toàn cầu.

Geely Galaxy Cruiser 700 lộ diện hoàn toàn

Geely đã công bố những hình ảnh chính thức đầu tiên của Geely Galaxy Cruiser 700, mẫu SUV địa hình được phát triển để cạnh tranh với các dòng xe off-road cỡ lớn như Toyota Land Cruiser.

Mẫu xe còn được biết đến với tên gọi Zhanjian 700 và là phiên bản thương mại hóa từ mẫu ý tưởng Galaxy Cruiser Concept từng xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2025.

SUV địa hình Geely Galaxy Cruiser 700 lộ diện qua hình ảnh chính thức.

Galaxy Cruiser 700 là mẫu SUV địa hình đầu tiên của Geely sử dụng hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV). Hệ thống này kết hợp một động cơ xăng với ba mô-tơ điện, hướng đến khả năng vận hành mạnh mẽ cả trên đường trường lẫn địa hình phức tạp.

Ngoại hình xe theo phong cách vuông vức, đậm chất SUV địa hình truyền thống. Những hình ảnh được công bố cho thấy thiết kế cứng cáp với nhiều chi tiết gợi liên tưởng đến các mẫu xe off-road cỡ lớn đang có mặt trên thị trường.

Sự xuất hiện của Galaxy Cruiser 700 cho thấy tham vọng của Geely trong phân khúc SUV địa hình điện hóa. Đây cũng là bước đi đáng chú ý khi các hãng xe Trung Quốc ngày càng mở rộng sang những phân khúc vốn do các thương hiệu Nhật Bản và phương Tây thống trị.