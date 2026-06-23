Tin xe 23/6: Suzuki XL7 chốt lịch ra mắt, Jimny có bản đắt nhất

(VTC News) -

Suzuki Jimny XL Rhino Special Edition trở thành bản đắt nhất

Suzuki vừa giới thiệu Jimny XL Rhino Special Edition tại thị trường Úc, đánh dấu phiên bản đắt nhất của dòng SUV địa hình cỡ nhỏ này tại quốc gia sở tại. Mẫu xe được phát triển dựa trên Suzuki Jimny XL 5 cửa và sản xuất với số lượng giới hạn.

Suzuki Jimny ra mắt phiên bản đắt nhất từ trước đến nay kèm loạt phụ kiện "đi phượt".

Điểm nhấn của phiên bản đặc biệt nằm ở gói phụ kiện Rhino Go Pack cùng loạt trang bị mang phong cách dã ngoại. Xe được bổ sung bộ mâm hợp kim cắt kim cương 15 inch mới, lưới tản nhiệt hình lục giác màu đen, chắn bùn, các tấm ốp gầm và ốp sườn phong cách nhôm, cùng bộ đề-can hình tê giác trên thân xe.

Ngoại thất chỉ có một tùy chọn màu vàng Kinetic Yellow kết hợp nóc đen Pearl Black. Trong khoang lái, chủ đề tê giác tiếp tục xuất hiện qua huy hiệu trang trí, các mảng da đen khâu chỉ vàng và logo Rhino dập nổi. Xe còn có đèn viền khu vực để chân với 8 màu sắc, dàn âm thanh Pioneer nâng cấp và thảm khoang hành lý bền hơn.

Dù sở hữu nhiều trang bị mới, Jimny XL Rhino Special Edition không thay đổi hệ truyền động. Xe vẫn dùng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên 4 xi-lanh, công suất 101 mã lực, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh AllGrip Pro cùng tùy chọn hộp số sàn hoặc tự động.

Giá bán khởi điểm là 44.990 AUD (khoảng 829 triệu đồng) cho bản số sàn và 47.990 AUD (khoảng 884 triệu đồng) cho bản tự động, cao hơn 10.000 AUD so với Jimny XL tiêu chuẩn.

Suzuki XL7 nâng cấp hẹn ra mắt cuối tháng 7

Suzuki Indonesia đã phát đi tín hiệu về một mẫu xe mới thông qua đoạn video ngắn trên mạng xã hội, và nhiều khả năng đây chính là phiên bản nâng cấp của Suzuki XL7. Hãng đồng thời xác nhận mẫu xe sẽ xuất hiện tại Triển lãm GIIAS 2026, khai mạc ngày 29/7.

Suzuki XL7 2027 dự kiến sẽ sở hữu thiết kế đầu xe như thế này.

Những hình ảnh và thông tin xuất hiện trước đó cho thấy thay đổi tập trung ở phần đầu xe. Suzuki XL7 mới được cho là sở hữu lưới tản nhiệt thiết kế liền khối kéo dài xuống cản trước, hoàn thiện bằng nhựa màu đen. Phía trên xuất hiện chi tiết trang trí mạ crôm tạo hiệu ứng kết nối hai cụm đèn pha LED.

Xe còn có đèn sương mù mới với thiết kế mảnh hơn, đặt trong hốc riêng và có thể sử dụng công nghệ projector. Bộ mâm hợp kim cũng được thiết kế lại, trong khi phía sau chỉ thay đổi nhẹ với đèn hậu màu khói và một số chi tiết trang trí được tinh giản.

Thông tin về nội thất chưa được công bố, tuy nhiên mẫu MPV này được đồn đoán sẽ bổ sung các trang bị như ghế trước thông gió, màn hình HUD, camera 360 độ và bảng đồng hồ kỹ thuật số mới. Hệ truyền động nhiều khả năng được giữ nguyên với động cơ xăng 1.5L mild hybrid cho công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm, đi kèm máy phát tích hợp khởi động ISG, pin lithium-ion và hộp số tự động 4 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được công bố là 5,9 lít/100 km.

Rolls-Royce Black Badge Ghost Tourist Trophy tri ân chiến thắng 120 năm trước

Rolls-Royce đã giới thiệu Black Badge Ghost Tourist Trophy nhằm kỷ niệm chiến thắng của Charles Rolls tại giải đua Isle of Man Tourist Trophy năm 1906. Mẫu xe được xây dựng dựa trên Black Badge Ghost và mang nhiều chi tiết gợi nhớ tới chiếc Rolls-Royce Light 20 H.P. từng giành chiến thắng cách đây 120 năm.

Rolls-Royce Black Badge Ghost ra mắt phiên bản tri ân chiến thắng ở các cuộc đua từ 120 năm trước.

Bên ngoài, xe nổi bật với màu sơn Dark Emerald kết hợp đường coachline màu nâu và các điểm nhấn Arctic White. Số 4 xuất hiện trên chắn bùn trước nhằm tái hiện vị trí xuất phát của Charles Rolls cũng như bốn vòng đua ông hoàn thành trong thời gian 4 giờ 6 phút.

Khoang nội thất sử dụng tông màu đen và nâu, kết hợp vật liệu Black Badge Technical Fibre, chỉ khâu tương phản và nhiều chi tiết cá nhân hóa.

Điểm đáng chú ý là hình thêu mô phỏng đường đua Isle of Man Short Highroads Course đặt giữa hai ghế sau, cùng các chi tiết khắc thông tin về chiếc xe đua lịch sử như biển số AX157, số khung 26350B, ngày diễn ra cuộc đua và tọa độ vạch đích.

Sức mạnh của Black Badge Ghost Tourist Trophy vẫn đến từ động cơ V12 tăng áp kép dung tích 6.75L, sản sinh 591 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm.

Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn. Rolls-Royce chưa công bố giá bán của phiên bản đặc biệt này, đồng thời cho biết đây là một dự án cá nhân hóa, nhiều khả năng chỉ được chế tạo duy nhất một chiếc.