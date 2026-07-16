Tin xe 16/7: Jeep Wrangler có bản sa mạc mới, Denza N8 mạnh hơn Ferrari F80

(VTC News) -

Jeep Wrangler có thêm bản Laredo lấy cảm hứng từ sa mạc

Jeep vừa giới thiệu Jeep Wrangler Laredo, phiên bản đặc biệt mới của dòng SUV địa hình đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mẫu xe đánh dấu sự trở lại của tên gọi Laredo từng xuất hiện từ thập niên 1980, đồng thời mang phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ thị trấn biên giới Laredo thuộc bang Texas và khu vực Tây Nam nước Mỹ.

Phiên bản thương mại được phát triển trên nền tảng Wrangler Willys kết hợp gói Xtreme 35 Package, nổi bật với khoảng sáng gầm tăng thêm 25,4 mm, bộ mâm đồng 17 inch hỗ trợ vành beadlock và lốp địa hình BFGoodrich KO2 kích thước 35 inch.

Ngoại thất còn có lưới tản nhiệt Gobi, tem Laredo trên nắp ca-pô, họa tiết màu nâu dọc thân xe, móc kéo màu đồng và logo “4WD” lấy cảm hứng từ dây thòng lọng.

Khách hàng có thể chọn mui mềm màu nâu be, mui cứng màu đen hoặc mui chỉnh điện Sky One-touch. Nội thất sử dụng ghế da Nappa màu nâu Bison Brown tích hợp sưởi và chỉnh điện, đi kèm các chi tiết trang trí riêng cho phiên bản đặc biệt.

Jeep sẽ mở nhận đặt hàng từ cuối tháng này. Wrangler Laredo có giá cao hơn 1.995 USD so với Wrangler Willys trang bị gói Xtreme 35, tương đương khoảng 53.240 USD cho bản hai cửa và 55.620 USD với bản bốn cửa.

Tại Việt Nam, Jeep Wrangler hiện được THACO phân phối với ba phiên bản Sport, Sahara và Rubicon, giá từ 2,999 - 3,499 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L công suất 270 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

Suzuki chuẩn bị tung mẫu xe điện rẻ nhất

Suzuki đang đẩy nhanh kế hoạch tham gia phân khúc ô tô điện giá rẻ bằng một mẫu xe đô thị hoàn toàn mới, dự kiến trở thành xe thuần điện có giá thấp nhất của hãng. Mẫu xe sẽ không chỉ được bán tại Nhật Bản mà còn được phân phối tại châu Âu và Anh từ mùa xuân năm 2027 nhằm cạnh tranh trong phân khúc xe điện đô thị cỡ nhỏ đang phát triển nhanh.

Hiện Suzuki chưa công bố tên thương mại của sản phẩm. Xe được xác nhận có kích thước nhỏ hơn Suzuki Swift dài 3.860 mm và nhiều khả năng phát triển từ mẫu ý tưởng Suzuki Vision e-Sky Concept có chiều dài 3.395 mm theo chuẩn kei car của Nhật Bản.

Thiết kế bản thương mại được dự đoán giữ nguyên phần lớn kiểu dáng của xe ý tưởng, chỉ điều chỉnh cản trước, cản sau, hệ thống đèn, tay nắm cửa và gương chiếu hậu để phù hợp sản xuất hàng loạt.

Suzuki chưa công bố thông số mô-tơ điện và dung lượng pin. Trước đó, Vision e-Sky Concept được giới thiệu với phạm vi hoạt động hơn 270 km sau mỗi lần sạc. Nguồn tin trong bài cũng cho biết mẫu xe mới dự kiến có giá dưới 20.000 Bảng Anh, tương đương khoảng 23.000 Euro hoặc 26.000 USD.

Việc bổ sung mẫu xe điện này được kỳ vọng giúp Suzuki đáp ứng tốt hơn các quy định khí thải tại châu Âu, nơi hãng hiện mới có một mẫu xe thuần điện là e Vitara.

BYD Denza N8 chuyển sang cấu hình 5 chỗ, công suất 1.193 mã lực

BYD đang chuẩn bị đưa BYD Denza N8 thế hệ mới ra thị trường Trung Quốc với nhiều thay đổi đáng chú ý về thiết kế và hệ truyền động.

Mẫu SUV không còn theo phong cách SUV coupe như trước mà chuyển sang kiểu dáng SUV truyền thống, đồng thời loại bỏ hàng ghế thứ ba để trở thành xe 5 chỗ. Khách hàng cần cấu hình 6 chỗ sẽ có lựa chọn BYD Denza N8L kéo dài vừa được giới thiệu. Hiện giá bán và thời điểm mở bán vẫn chưa được công bố.

Theo hồ sơ đăng ký, Denza N8 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.150 x 1.999 x 1.820 mm, chiều dài cơ sở 3.075 mm. Xe được trang bị mâm 20 hoặc 21 inch, cụm đèn LED mới cùng nhiều tùy chọn như bệ bước chỉnh điện.

Hãng dự kiến phân phối ba cấu hình truyền động, trong đó hai bản dẫn động cầu sau sử dụng một mô-tơ điện có công suất 429 mã lực và 496 mã lực. Phiên bản cao cấp nhất dùng ba mô-tơ điện với tổng công suất 1.193 mã lực, vượt mức 1.184 mã lực của Ferrari F80.

Cung cấp năng lượng cho xe là pin Blade thế hệ thứ hai của BYD, hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging công suất 1.500 kW. Danh sách công nghệ còn có hệ thống hỗ trợ lái bán tự động God‘s Eye 5.0, sử dụng mô hình AI đầu-cuối kết hợp cảm biến LiDAR trên nóc xe và radar sóng milimet để hỗ trợ vận hành trên cao tốc cũng như trong đô thị.