Tin xe 14/7: SUV mới của Chery sắp vào Việt Nam, Geely TT Ultra 570 mã lực

(VTC News) -

iCaur V25 lộ diện, nhắm tới phân khúc Honda CR-V

Thương hiệu iCaur, tên gọi quốc tế của iCar thuộc tập đoàn Chery, tiếp tục mở rộng dải sản phẩm SUV mang phong cách địa hình khi công bố hồ sơ đăng ký của mẫu iCaur V25 trên trang của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT).

Đây là mẫu xe được định vị giữa V23 và V27, đồng thời nằm trong phân khúc SUV cỡ C với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.636 x 1.920 x 1.855 mm, chiều dài cơ sở 2.820 mm.

V25 vẫn theo đuổi thiết kế vuông vức đặc trưng nhưng có một số điểm nhận diện riêng như dải đèn LED định vị ban ngày dạng nửa vòng tròn, lưới tản nhiệt mở rộng, cản trước hầm hố hơn và bộ mâm 19 hoặc 21 inch. Khác với V23, biển số phía sau được chuyển xuống cản thay vì gắn trên cửa cốp mở ngang.

Điểm đáng chú ý nằm ở hệ truyền động REEV. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L bốn xi-lanh công suất 154 mã lực để sạc cho bộ pin LFP dung lượng 33,68 kWh. Tùy phiên bản, phạm vi chạy điện đạt 145-150 km theo chuẩn WLTC, tốc độ tối đa 180 km/h và mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,52-1,54 lít/100 km. Mẫu SUV còn có tùy chọn cảm biến LiDAR cùng chip Horizon Journey 6 với năng lực xử lý 560 TOPS phục vụ hệ thống hỗ trợ lái. Trước đó, iCaur đã xác nhận sẽ gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối năm nay với mẫu V27, mở ra khả năng V25 cũng sẽ được phân phối trong tương lai.

Denza N9 bổ sung gói Dark Gold với logo mạ vàng 24K

BYD vừa giới thiệu gói ngoại thất Dark Gold dành cho mẫu SUV hybrid sạc điện Denza N9, tạo điểm nhấn bằng phong cách phối màu đen - vàng cùng logo phía trước được mạ vàng thật 24K.

Trong thời gian đầu, gói tùy chọn này được áp dụng miễn phí cho phiên bản Flagship cao cấp nhất trước khi có giá 30.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 105 triệu đồng. Riêng bản tầm trung có thể lựa chọn gói Dark Gold với mức giá 10.000 Nhân dân tệ.

Ngoài logo đặc biệt, gói Dark Gold còn bổ sung dải trang trí màu vàng chạy dọc thân xe, cùm phanh màu vàng, bộ mâm 22 inch và huy hiệu màu vàng ở cột D phía hành khách. Những thay đổi chỉ tập trung vào ngoại thất trong khi thiết kế tổng thể vẫn giữ đầu xe kín, cảm biến LiDAR trên nóc, tay nắm cửa ẩn và cánh gió sau thể thao.

Denza N9 sử dụng hệ truyền động hybrid sạc điện kết hợp động cơ xăng 2.0L công suất 204 mã lực với ba mô-tơ điện, cho tổng công suất điện 680 kW (912 mã lực). Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,7 giây. Bộ pin Blade 2.0 công nghệ LFP dung lượng 75,3 kWh cho phạm vi chạy điện tối đa 420 km theo chuẩn CLTC và hỗ trợ sạc siêu nhanh từ 10% lên 97% chỉ trong 9 phút. Tổng phạm vi hoạt động đạt 1.520 km. Nội thất có ba hàng ghế cùng màn hình trung tâm 17,3 inch, hai màn hình 13,2 inch, HUD 50 inch và hệ thống hỗ trợ lái DiPilot 5.0.

Geely Galaxy TT Ultra thêm dẫn động bốn bánh và hệ thống treo “thảm bay”

Geely đã giới thiệu Galaxy TT Ultra Global Racing Edition tại Trung Quốc với nhiều nâng cấp tập trung vào hệ truyền động và công nghệ vận hành. So với bản tiêu chuẩn, mẫu sedan hạng D này được bổ sung cảm biến LiDAR, hệ thống hỗ trợ lái thông minh cấp cao, hệ dẫn động bốn bánh và chế độ Boost, trong khi kiểu dáng thể thao được nhấn mạnh bằng các chi tiết sợi carbon, cánh gió chủ động và bộ mâm lớn đi kèm cùm phanh bốn piston phía trước.

Galaxy TT Ultra có kích thước 4.999 x 1.919 x 1.480 mm, chiều dài cơ sở 2.920 mm và hệ số cản gió 0,22 Cd. Khoang lái sử dụng màn hình kỹ thuật số, HUD, màn hình trung tâm chạy hệ điều hành Flyme Auto thế hệ thứ hai cùng nhiều vị trí gắn phụ kiện dạng ren và nam châm để tăng khả năng cá nhân hóa.

Mẫu xe sử dụng kiến trúc điện áp 800 V cùng hai mô-tơ điện, gồm mô-tơ trước 180 kW và mô-tơ sau 245 kW, cho tổng công suất 425 kW, tương đương khoảng 570 mã lực. Xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,8 giây, đạt tốc độ tối đa 210 km/h và có chế độ Boost tăng công suất trong tối đa 20 giây. Bộ pin LFP dung lượng 75,2 kWh mang lại phạm vi hoạt động thuần điện 650 km theo chuẩn CLTC. Hệ thống treo tay đòn kép phía trước và liên kết đa điểm phía sau đi kèm giảm xóc CCD cùng chức năng dự đoán mặt đường “thảm bay”, giúp cải thiện độ ổn định và khả năng vận hành. Giá bán của Galaxy TT Ultra hiện chưa được công bố.