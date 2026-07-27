Đưa con đi học, gặp đối tác, cuối tuần 'đi trốn': VinFast VF 8 đảm nhiệm mọi vai

(VTC News) -

Cả nhà thoải mái, người lái cũng nhàn

“Từ ngày có VF 8, gia đình tôi ”bị“ đi chơi nhiều hơn”, chị Thúy Vi, một doanh nhân ở TP.HCM, chia sẻ về mẫu D-SUV nhà VinFast. Trong tuần, chiếc D-SUV đồng hành cùng chị khi đưa đón con và phục vụ công việc. Đến cuối tuần, VF 8 tiếp tục đóng vai “ngôi nhà di động” đưa cả nhà đi xa.

“VF 8 mang lại cảm giác nhẹ nhàng cả khi cầm lái lẫn ngồi sau. Khoang xe rộng, ghế êm và chất liệu da cao cấp phù hợp với những hành trình xa. Chế độ cắm trại cũng rất hữu ích. Khi chờ sạc hoặc dừng nghỉ dọc đường, cả nhà tôi có thể bật điều hòa và thư giãn ngay trên xe”, chị Vi cho biết.

Các chức năng thông minh trên VF 8 được tập trung trên màn hình trung tâm 15,6 inch, giúp người lái dễ thao tác và theo dõi. Chị Thúy Vi đặc biệt đánh giá cao trợ lý ảo hỗ trợ tiếng Việt. Khi cần tập trung quan sát, chị có thể điều khiển nhiều chức năng bằng giọng nói thay vì chạm vào màn hình. Tính năng này giúp quá trình cầm lái thuận tiện và an toàn hơn.

Nếu chị Vi đề cao không gian và tiện nghi cho gia đình, anh Tiến Hùng (Hải Dương) lại quan tâm đến khả năng hỗ trợ người lái trên những hành trình dài. Làm việc ở Hà Nội, anh thường xuyên di chuyển giữa các địa phương để vận hành các dự án kinh doanh. Đây cũng là lý do anh chọn VF 8 thay cho các dòng xe xăng cùng phân khúc.

“Tôi chạy đường dài liên tục, có lúc còn đi qua những tỉnh miền núi, nhờ có hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS), việc cầm lái VinFast VF 8 nhàn nhã hơn hẳn”, anh Hùng nói. Hệ thống ADAS trên VF 8 bao gồm hàng loạt tính năng thông minh như cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng…

Gói công nghệ này giúp các tài xế như anh Hùng bớt căng thẳng, duy trì sự tỉnh táo trên những tuyến đường dài.

Xe thể thao nhưng không “hao ví”

Nhiều chủ xe VF 8 cho biết phong cách thiết kế của mẫu D-SUV duy trì sự cân bằng giữa chất thẩm mỹ và thể thao. Những phẩm chất này gây ấn tượng mạnh với nhóm khách hàng cá tính, đặc biệt là các doanh nhân.

Phong cách thể thao của VinFast VF 8 thể hiện rõ qua động cơ điện có công suất lên tới 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Đây là mức thông số hiếm thấy trên các mẫu xe trong phân khúc SUV cỡ D.

“Dựa trên lượng tiện nghi, sức mạnh động cơ và giá bán, VF 8 thực sự là một món hời với khách Việt”, reviewer Khánh Phan (Autodaily) nhận xét. Anh Khánh cũng cho biết để sở hữu một mẫu xe động cơ đốt trong có thông số mạnh, tăng tốc ngang ngửa nhiều mẫu xe thể thao như VF 8, chi phí bỏ ra có thể lên tới vài tỷ đồng.

Trong khi đó, VF 8 có giá niêm yết từ 898 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng sở hữu xe xăng VinFast còn được áp dụng voucher tri ân lên tới 80 triệu đồng khi mua xe mới, đưa giá lăn bánh của VF 8 về mức 818 triệu đồng, chỉ ngang những mẫu xe xăng dầu phân khúc C.

Ngoài ra, VF 8 cũng giúp chủ xe vừa có được những trải nghiệm của xe thể thao, vừa không phải “xót ví” trong mỗi lần nhấn ga nhờ chính sách miễn phí sạc tại các trạm thuộc hệ thống V-Green (tối đa 10 lần sạc miễn phí mỗi tháng) đến hết 10/2/2029. Bên cạnh đó, hệ truyền động điện có ít hạng mục bảo dưỡng hơn xe động cơ đốt trong, giúp giảm thời gian vào xưởng và chi phí sử dụng dài hạn.

Kết hợp những lợi thế trên, theo các chuyên gia, VF 8 là một trong số ít mẫu D-SUV ở tầm giá hơn 800 triệu đồng có thể dung hòa đồng thời không gian rộng rãi, nhiều tiện nghi, khả năng vận hành mạnh mẽ và chi phí sử dụng thấp.