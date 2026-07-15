Tin xe 15/7: Land Cruiser FJ sắp về Việt Nam, BMW X1 chốt giá

(VTC News) -

BMW X1 2027 chốt giá tại Việt Nam

BMW Việt Nam đã công bố mở cọc và xác nhận giá bán của BMW X1 2027 trước thời điểm mẫu SUV hạng sang này chính thức mở bán vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay. Xe có giá khởi điểm 1,689 tỷ đồng cho phiên bản sDrive20i, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. So với Audi Q3 vừa ra mắt tại Việt Nam với giá 2,099 tỷ đồng, BMW X1 mới thấp hơn khoảng 410 triệu đồng.

Thế hệ mới của BMW X1 có kích thước 4.500 x 1.845 x 1.642 mm, chiều dài cơ sở 2.692 mm, lớn hơn đáng kể so với thế hệ trước. Xe được làm mới với lưới tản nhiệt lớn hơn, tay nắm cửa ẩn, cụm đèn LED mới và bộ mâm 19 inch đi kèm gói thiết kế xLine. Bên trong là màn hình cong BMW Curved Display gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình trung tâm 10,7 inch, chạy hệ điều hành BMW Operating System 8.

Tại Việt Nam, BMW X1 2027 sử dụng động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh, sản sinh 204 mã lực và 300 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước. Xe còn được trang bị hệ thống treo thích ứng, dàn âm thanh Harman Kardon 12 loa, camera 360 độ và gói an toàn chủ động ADAS gồm cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp và cảnh báo lệch làn.

Toyota Land Cruiser FJ được Toyota Việt Nam “nhá hàng”

Toyota Việt Nam vừa đăng tải hình ảnh úp mở của một mẫu xe mới trên fanpage chính thức. Dù bức ảnh được làm tối, thiết kế cho thấy đây là Toyota Land Cruiser FJ, mẫu SUV cỡ nhỏ đã được các đại lý trong nước nhận cọc từ tháng 4/2026. Động thái này cho thấy thời điểm mẫu xe chính thức ra mắt thị trường Việt Nam không còn xa.

Theo thông tin từ đại lý, Toyota Land Cruiser FJ tại Việt Nam dự kiến chỉ có một phiên bản 4WD 2.7, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, với giá tạm tính khoảng 1,198 tỷ đồng. Xe phát triển trên nền tảng khung gầm IMV giống Toyota Fortuner và Hilux nhưng sở hữu kích thước nhỏ gọn hơn, dài x rộng x cao lần lượt 4.575 x 1.855 x 1.960 mm, chiều dài cơ sở 2.580 mm.

Sức mạnh của Land Cruiser FJ đến từ động cơ xăng 2TR-FE 2.7L 4 xi-lanh, sản sinh 166 mã lực và 245 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động 4WD. Xe còn có khóa vi sai cầu sau và hệ thống treo được thiết kế phục vụ khả năng off-road.

Tại thị trường Thái Lan, mẫu SUV này sở hữu màn hình trung tâm 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, Apple CarPlay/Android Auto không dây, cùng nhiều tính năng an toàn như camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và 7 túi khí.

Volkswagen Tayron ra mắt Đông Nam Á

Volkswagen đã chính thức giới thiệu Volkswagen Tayron tại Malaysia, đánh dấu lần đầu mẫu SUV 3 hàng ghế này xuất hiện ở Đông Nam Á. Xe được phân phối với hai phiên bản Elegance và R-Line, giá khởi điểm 190.660 RM (khoảng 1,239 tỷ đồng), trong khi bản R-Line có giá từ 259.000 - 269.000 RM.

Mẫu xe được xem là sản phẩm kế nhiệm Tiguan Allspace và nhiều khả năng sẽ được đưa về Việt Nam để thay thế Tiguan trong thời gian tới.

Volkswagen Tayron có kích thước 4.792 x 1.852 x 1.660 mm, chiều dài cơ sở 2.788 mm, hướng đến nhóm khách hàng cần SUV 7 chỗ. Phiên bản Elegance sử dụng động cơ eTSI 1.5L mild hybrid 48V, cho công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Trong khi đó, bản R-Line trang bị động cơ tăng áp 2.0L TSI, công suất 265 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm, đi kèm hệ dẫn động 4Motion.

Khoang nội thất của Tayron có cấu hình 7 chỗ, dung tích khoang hành lý từ 345 lít đến 1.905 lít khi gập ghế. Bản Elegance dùng màn hình cảm ứng 12,9 inch, trong khi R-Line sở hữu màn hình 15 inch và HUD. Cả hai đều hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây, sạc không dây kép và nhiều công nghệ hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ đỗ xe Park Assist Plus cùng 9 túi khí.