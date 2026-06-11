Tin thế giới nổi bật trong ngày 11/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 11/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Mỹ tuyên bố kết thúc vòng tấn công mới nhất nhằm vào Iran; Tehran thông báo đóng cửa eo biển Hormuz; phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump về lạm phát và vụ doanh nhân bất động sản Trung Quốc bị bắt cóc, sát hại tại Campuchia.

Mỹ tuyên bố kết thúc vòng tấn công mới nhất vào Iran

Ngày 11/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã hoàn thành vòng tấn công mới nhất nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Theo tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, các lực lượng Thủy quân lục chiến, Không quân và Hải quân Mỹ đã sử dụng đạn dược chính xác để tấn công các mục tiêu gồm năng lực giám sát quân sự, hệ thống liên lạc và các địa điểm phòng không của Iran.

CENTCOM cho biết chiến dịch được tiến hành nhằm đáp trả những gì Washington mô tả là "các hành động gây hấn vô cớ và liên tục của Iran". Các cuộc tấn công bắt đầu từ chiều 10/6 theo giờ địa phương.

Tổng thống Donald Trump cho biết chiến dịch ném bom nhằm vào Iran có thể sớm chấm dứt nếu hai bên đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo các đợt không kích sẽ tiếp tục nếu tiến trình đàm phán không đạt kết quả.

Trong khi đó, truyền thông Iran ghi nhận hàng loạt tiếng nổ xuất hiện tại nhiều khu vực gần Tehran cũng như các địa điểm chiến lược gần eo biển Hormuz và vùng Vịnh Ba Tư.

Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với tất cả tàu thuyền.

Trong thông báo ngày 11/6, IRGC cho biết quyết định có hiệu lực ngay lập tức do tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp. Theo tuyên bố này, mọi tàu chở dầu và tàu thương mại cố gắng đi qua eo biển có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Bản đồ eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ bác bỏ tuyên bố trên và khẳng định các tàu thương mại vẫn tiếp tục lưu thông qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Truyền thông Iran cũng đưa tin xảy ra các vụ đối đầu giữa lực lượng hải quân IRGC và quân đội Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz. Trong khi đó, Qatar tiếp tục các nỗ lực ngoại giao tại Tehran nhằm tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng.

Ông Trump gây tranh cãi

Ngày 10/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi tuyên bố "thích lạm phát" trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tăng hơn 4%, mức cao nhất trong vòng ba năm.

Theo số liệu của Chính phủ Mỹ, tỷ lệ lạm phát hàng năm trong tháng 5/2026 tăng lên 4,2%, so với mức 2,4% cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân thực tế của người lao động cũng ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2023.

Ông Trump cho rằng giá cả tăng cao chỉ mang tính tạm thời và tin tưởng giá dầu sẽ sớm giảm trở lại sau khi các biện pháp liên quan đến eo biển Hormuz phát huy hiệu quả.

Phát biểu của ông nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích từ các nghị sĩ Đảng Dân chủ. Họ cho rằng Nhà Trắng chưa thể hiện sự quan tâm đầy đủ đối với áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng của người dân Mỹ.

Campuchia truy tố 4 nghi phạm sát hại doanh nhân Trung Quốc

Tòa án thành phố Phnom Penh ngày 10/6 truy tố 4 công dân Trung Quốc với các tội danh bắt cóc và sát hại doanh nhân bất động sản Yang Weixin, 53 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, thi thể nạn nhân được phát hiện bên trong một chiếc ô tô bỏ lại tại quận Dangkor hôm 30/5. Kết quả khám nghiệm xác định ông Yang bị đâm nhiều nhát dao và bị đánh đập dẫn đến tử vong.

4 nghi phạm Trung Quốc bị cáo buộc sát hại doanh nhân đồng hương ở Campuchia. (Ảnh: Khmer Times)

Hình ảnh camera an ninh cho thấy nạn nhân bị bắt cóc từ căn hộ riêng một ngày trước khi thi thể được phát hiện. Nhóm nghi phạm sau đó yêu cầu gia đình nạn nhân chuyển khoản tiền chuộc trị giá 2 triệu USD bằng tiền điện tử.

Sau quá trình truy vết, cảnh sát Campuchia bắt giữ 4 nghi phạm tại một căn biệt thự cho thuê ở quận Sen Sok và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Một trong các nghi phạm khai nhận có mâu thuẫn làm ăn kéo dài với nạn nhân từ thời điểm cả hai còn ở Trung Quốc. Theo lời khai, nhóm này đã lên kế hoạch bắt cóc và ra tay sát hại ông Yang sau khi không đạt được mục đích tống tiền.

Theo luật pháp Campuchia, các bị cáo có thể đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân nếu bị kết tội.