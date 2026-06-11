Tin đợt nắng nóng mới ở miền Bắc, miền Trung và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

(VTC News) -

Tin nắng nóng ở Bắc và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ 13-14/6, Trung Bộ, đồng bằng và trung du Bắc Bộ khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37°C, cục bộ có nơi trên 37°C.

Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Miền Bắc và miền Trung sắp đón đợt nắng nóng mới. (Ảnh minh hoạ)

Cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin dự báo thời tiết cả nước trong 1 tháng tới (từ nay đến 10/7).

Theo đó, trong thời kỳ dự báo, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng và nhiều hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, đề phòng khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn nhiều năm 0,5-1°C, có nơi cao hơn.

Xen kẽ những đợt nắng nóng, trong thời kỳ dự báo, Bắc Bộ, Thanh Hoá và phía Bắc Nghệ An xuất hiện những đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Các tỉnh thuộc cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhiều ngày có mưa, có ngày mưa vừa đến mưa to. Các khu vực khác mưa rào và dông phổ biến xuất hiện ở diện cục bộ.

So với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An cao hơn 10-25%, các nơi khác phổ biến thấp hơn 5-20%.

Cũng trong 1 tháng tới, trên Biển Đông khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới tương đương trung bình nhiều năm với 1,2 cơn trên Biển Đông và 0,5 cơn đổ bộ đất liền Việt Nam.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 11/6, Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng mới nhưng không kéo dài, mưa dông xuất hiện trong hầu hết thời kỳ dự báo.

Cụ thể, trong hai ngày 12-13/6, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội tăng lên mức nắng nóng 35-36°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 26-28°C.

Từ 14-20/6, nắng nóng kết thúc, Hà Nội chuyển mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-34°C. Nhiệt độ thấp nhất không có nhiều biến động, khoảng 27-28°C. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.