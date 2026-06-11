Mỹ công bố video cận cảnh tàu chiến phóng tên lửa tấn công Iran

(VTC News) -

Cận cảnh tàu chiến Mỹ phóng tên lửa.

Cảnh quay cho thấy tên lửa được phóng lên với tia sáng trong bóng tối bao trùm cùng làn khói lớn. Tuy nhiên, video không cho thấy tên lửa tập kích vị trí nào của đối phương.

Trong hai ngày 9 - 10/6 (giờ địa phương), Mỹ thực hiện loạt cuộc tấn công nhằm vào Iran để trả đũa vụ trực thăng Mỹ bị rơi gần eo biển Hormuz nghi bị Iran hắn hạ.

Tiếng còi báo động cũng vang lên ở Bahrain vào sáng sớm ngày 11/6, chỉ vài phút sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố phát động cuộc tấn công mới nhắm vào căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực Vịnh.

“Còi báo động đã vang lên. Người dân và cư dân được khuyến cáo giữ bình tĩnh và di chuyển đến nơi an toàn gần nhất”, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết trong bài đăng trên X.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố phát động cuộc tấn công trả đũa vào 18 “mục tiêu quan trọng”, bao gồm một căn cứ không quân ở Bahrain và hai căn cứ ở Kuwait. Trong những giờ gần đây, không có báo cáo nào về việc còi báo động không kích vang lên ở Kuwait.

Người Mỹ ở Jordan cũng được cảnh báo nên tìm nơi trú ẩn, sau khi Iran tuyên bố phát động một cuộc tấn công mới nhắm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại nước này.

“Các báo cáo cho thấy có tên lửa, máy bay không người lái hoặc rocket trong không phận Jordan. Hãy tìm nơi trú ẩn an toàn ngay lập tức. Ở trong nhà và chú ý đến các thông báo và cảnh báo địa phương”, thông báo từ Đại sứ quán Mỹ tại Amman cho biết.

Theo CNN, Iran phóng 12 tên lửa đạn đạo nhắm mục tiêu vào “các địa điểm đóng quân của máy bay chiến đấu F-35, F-15 và F-16 của Mỹ”. Tuyên bố không nêu rõ liệu tên lửa có được bắn vào Jordan hay không.

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres kêu gọi tất cả các bên “cùng nỗ lực hướng tới một giải pháp ngoại giao”, đồng thời nhấn mạnh “không nên có thêm lời bào chữa nào nữa”.