‘Phía bên kia thành phố’ tập 10: Cương giả bệnh cầu xin Khuê tha thứ

(VTC News) -

Trích đoạn "Phía bên kia thành phố" tập 10.

Trong tập trước, một bài đăng ẩn danh trên nhóm trường về việc nữ sinh mới chuyển trường (TL) "đạo" báo cáo khoa học của một thiên tài toán học khiến Tuyết Lan (Tú Quyên) trở thành tâm điểm của sự công kích.

Đáng nói nhất là tình bạn giữa Cương (Võ Hoài Vũ) và Khuê (Thái Vũ) trở nên rạn nứt. Vì tin rằng chỉ có mình và Khuê biết chuyện, Cương thẳng thừng buộc tội Khuê là người tung tin hãm hại Lan. Sự nghi ngờ này khiến Khuê tổn thương sâu sắc đến mức bỏ học và cắt đứt liên lạc.

Sự việc chỉ dịu xuống khi bà Phúc (Thùy Linh) phát hiện và mắng Cương một trận tơi bời vì dám nghi ngờ người anh em chí cốt. Dù Khuê trở về và Cương đã xin lỗi, nhưng không khí giữa hai người vẫn vô cùng gượng gạo.

Cương nghi ngờ bạn thân của mình.

Mở đầu tập 10 Phía bên kia thành phố, để nhận được sự tha thứ hoàn toàn từ bạn thân, Cương không ngần ngại "diễn trò". Cậu giả bộ đáng thương, nằm liệt giường để mong Khuê mủi lòng. Dù thừa biết đây là màn kịch của cậu bạn thân ngỗ ngược, Khuê vẫn mặc dù ngán ngẩm nhưng cũng bắt đầu nguôi ngoai cơn giận và ngồi quan sát xem Cương có thể diễn đến đâu.

Mâu thuẫn về bài nghiên cứu khoa học cũng chính thức được đưa ra ánh sáng khi bộ ba Khuê, Cương, Tuyết Lan có cuộc nói chuyện thẳng thắn tại lớp. Tại đây, Khuê khẳng định đề tài của cả hai trùng khớp đến gần 100%. Tuy nhiên, Tuyết Lan cũng đưa ra những lý lẽ sắc bén khi chất vấn: Tại sao nếu trùng nhau thì chỉ mình cô bị nghi ngờ gian lận còn Khuê thì không? Tình huống này khiến Cương vô cùng khó xử khi bị kẹt giữa một bên là người bạn thân lâu năm, một bên là cô gái mình thầm thương trộm nhớ.

Ở một diễn biến khác, sự xuất hiện của Tuyết Lan dường như trở thành động lực tích cực giúp Cương thay đổi. Khuê vô cùng sửng sốt khi thấy cậu bạn thân vốn ham chơi game nay lại tự giác mở vở ra học Toán vào buổi tối. Thậm chí, Cương có sự tiến bộ rõ rệt khi giải đúng được 2 trên 10 câu bài tập khiến Khuê phải dành lời khen ngợi.

Đặc biệt, trong giờ Toán trên lớp, Cương và Tuyết Lan cùng lên bảng giải một câu hỏi khó. Dù sử dụng hai cách giải khác nhau nhưng cả hai đều cho ra đáp án đúng khiến cả lớp phải trầm trồ vỗ tay. Cương sung sướng nhảy cẫng trên bục giảng, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có thể đường hoàng tiến tới bên cạnh Tuyết Lan. Tuy nhiên, liệu đây là sự thật hay chỉ là những mộng tưởng mờ ảo trong đầu chàng trai đang yêu?

Bài toán được giải đúng khiến mọi người có cái nhìn khác về Cương.

Liệu bí mật đằng sau hai bài báo cáo giống hệt nhau có được làm rõ? Tình bạn giữa Cương và Khuê đã thực sự trở lại như xưa?

Tập 10 “Phía bên kia thành phố” sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 11/6 trên VTV1.