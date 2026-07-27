Tìm kiếm và quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, Đồng Nai

Sáng 27/7, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS), Phó Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai trực tiếp đến động viên và cùng đội K72 tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, TP Đồng Nai.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong trực tiếp cùng lực lượng K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cất bốc hài cốt liệt sĩ hầm số 4 vào sáng 27/7. (Ảnh: Nguyệt Hà)

Tấm hình tập thể tìm thấy trong bóp của liệt sĩ tại hầm số 4, sáng 27/7 tấm hình đã được gửi đi phục dựng. (Ảnh: Nguyệt Hà)

Trong sáng nay, các thành viên Đội K72 đã quy tập cất bốc được 4 hài cốt liệt sĩ tại vị trí hầm số 4 trong khu vực này.

Chiếc đồng hồ được tìm thấy tại hầm số 4. (Ảnh: Nguyệt Hà)

Cây bút “Tiến Quy” được tìm thấy.

Tấm hình tập thể.

Hũ tăm của liệt sĩ được tìm thấy sáng 27/7.

Quá trình quy tập, các lực lượng tìm thấy nhiều di vật của liệt sĩ để lại như: cây bút máy khắc chữ “Tiến Quy”, nhiều cây viết bi, viết chì, các quả thủ pháo, đồng hồ đeo tay, hũ tăm, chai dầu gió, dây dù, tăng, súng AK, các hộp tiếp đạn…

Các di vật của liệt sĩ được tìm thấy tại hầm số 4 - nơi các lực lượng quy tập 4 hài cốt liệt sĩ sáng 27/7.

Hộp tiếp đạn được tìm thấy.

Một số di vật được tìm thấy tại hầm số 4 vào sáng 27/7.

Đặc biệt, lực lượng còn tìm thấy một chiếc bóp kèm theo nhiều giấy tờ, tranh, ảnh, gương và 1 tấm hình tập thể. Nhưng do quá trình nằm trong lòng đất khá lâu nên bị mờ, nhòe chưa đọc rõ được thông tin.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong cho biết, sau gần 15 ngày (tính từ ngày 14 đến 27/7), Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ tại ấp Bình Minh, xã Minh Đức. Quá trình này đã phát hiện nhiều di vật liệt sĩ để lại như: 4 bóp có giấy tờ, hình ảnh bị phai mờ; trong đó có 1 hình tập thể còn mờ được đội gửi đi phục dựng.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai mong rằng: Sau khi đăng tải thông tin sẽ có nhiều cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nếu có thông tin có thể cung cấp để Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời mong các nhân chứng, đồng bào ta trong và ngoài nước tiếp tục cung cấp thông tin để lực lượng tìm kiếm, quy tập đưa các anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ thiêng liêng.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Thanh Phong, trên vị trí này, Đội K72 sẽ tiếp tục khảo sát, đào tìm kỹ lưỡng từng tấc đất, không để sót bất kỳ di vật hoặc hài cốt liệt sĩ nào để đưa các anh, các bác về an nghỉ, chăm sóc tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Sau khi hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập tại đây, các điểm như Vườn quốc gia Bù Gia Mập, sân bay Lộc Ninh và một số vị trí đã có thông tin, Ban Chỉ đạo thành phố sẽ chỉ đạo để các lực lượng đào tìm, cất bốc đưa hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại các nghĩa trang liệt sĩ trang trọng, đúng quy định.