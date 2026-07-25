Đồng Nai tìm kiếm, quy tập được hơn 100 hài cốt liệt sĩ

(VTC News) -

Ngày 25/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 TP Đồng Nai tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, tham dự buổi lễ. (Ảnh: Lương Ý)

Báo cáo tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai kiêm Trưởng Ban chỉ đạo 515 TP Đồng Nai cho biết, từ ngày 14/7, sau khi nhận được thông tin do anh Nguyễn Ngọc Thành (36 tuổi, ngụ phường Bình Long) cung cấp về việc phát hiện khẩu súng AK bị hoen rỉ tại ấp Bình Minh, xã Minh Đức, Đội K72 đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện có một khu mộ tập thể, trong đó có 4 hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật của liệt sĩ.

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm, đến nay đã phát hiện 21 bộ hài cốt cùng nhiều di vật của liệt sĩ. Trước đó, cũng ở địa bàn xã Minh Đức, lực lượng chức năng cũng quy tập được 55 hài cốt liệt sĩ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, lòng biết ơn vô hạn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những người con đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Lương Ý)

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, việc triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức hôm nay là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, TP Đồng Nai và các ban, bộ ngành Trung ương trong việc thu thập thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, kết hợp với nhân chứng và công nghệ hiện đại để khoanh vùng, thăm dò, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Theo Đại tướng, sau hơn 4 tháng triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể; đặc biệt khu mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) đã tìm thấy hơn 100 hài cốt liệt sĩ, 2 mộ tập thể và nhiều di vật; lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ (trong đó hơn 50.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu). Riêng TP Đồng Nai đã tìm kiếm, quy tập được hơn 100 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu được hơn 5.000 mộ liệt sĩ.

Đây là những kết quả của sự nỗ lực rất lớn, tạo nền tảng để Bộ Quốc phòng cùng các bộ, ngành, địa phương quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của “Chiến dịch 500 ngày đêm” đề ra.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phủ cờ Tổ quốc lên hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Minh Đức. (Ảnh: Lương Ý)

Tại buổi lễ, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và thành phố Đồng Nai đã tặng quà cho lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và các nhân chứng lịch sử và người cung cấp thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ về nhà quàn để dâng hương. (Ảnh: Lương Ý)

Lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, các nhân chứng lịch sử và người cung cấp thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức được tặng quà từ cơ quan chức năng. (Ảnh: Lương Ý)

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu cũng dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (khu phố Tàu Ô, phường Tân Khai, TP Đồng Nai).